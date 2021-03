Prințul Philip, externat, după o lună în spital. Cum arată după ce a fost operat pe inimă, la 99 de ani. Prima fotografie

Prințul Philip, omorât din greșeală. Gafa făcută de un site celebru

Ducele de Edinburgh a părăsit spitalul din centrul Londrei în urma unei proceduri cardiace reușite, anunță BBC.

Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, a fost internat la spitalul regelui Edward al VII-lea din Marylebone la 16 februarie, după ce s-a simțit rău. În urma unor investigații medicale, acesta a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă, la un alt spital londonez - St Bartholomew's.

Motivul exact al internării sale inițiale nu a fost dezvăluit, dar Palatul Buckingham a spus la acea vreme că nu era legat de coronavirus.

Prințul Filip și Regina Elisabeta, în vârstă de 94 de ani, s-au izolat pe timpul pandemiei la Castelul Windsor, alături de un grup mic de personal din gospodărie, poreclit HMS Bubble.

Ducele, care s-a retras din funcțiile regale în 2017, a primit de-a lungul anilor tratament pentru alte afecțiuni de sănătate, inclusiv o infecție a vezicii urinare în 2012 și o intervenție chirurgicală exploratorie pe abdomen în iunie 2013.

So glad to see Prince Philip returning home after his treatment in Hospital. Here’s to his upcoming 100th birthday!! #theironduke #dukeofedinburgh #PrincePhilip pic.twitter.com/g34Fq9P49Y