Prințul Harry mai are șanse să se întoarcă în Familia Regală? Istoria i-ar putea uita pe el și pe soția sa, Meghan Markle

Prințul Harry mai are șanse să se întoarcă în familia regală? Istoria l-ar putea uita pe el și pe soția sa, Meghan Markle / Foto: Instagram Sussex Royal

Un autor regal susține că Prințul Harry s-ar putea întoarce la un moment dat în Familia Regală pentru a-și ajuta fratele mai mare. Tina Brown, autoarea regală a spus că ”presiunea excesivă” asupra lui William și Kate ar putea fi o problemă pentru Familia Regală.

Ea a vorbit la podcastul The Guardian Today in Focus și a spus că Familia Regală ”pare puțin slăbită, pentru că nu ar fi trebuit să-l piardă pe Andrew sau pe Harry, așa că există o mică problemă, este o monarhie slăbită la momentul actual", conform The Sun.

Autoarea a continuat spunând: „Cred că la un moment dat vor avea nevoie de Harry înapoi, mai ales probabil după ce Regina moare, pentru că el reprezintă un atu”.

Ducii de Sussex, dați uitării

Pe de altă parte, un expert regal susține că Ducii de Sussex ar putea fi excluși din istoria Familiei Regale în generațiile viitoare. Neil Sean a spus: ”Potrivit unei surse, se pare că atât Harry, cât și Meghan simt că fiica lor va fi scoasă din istorie. Asta pentru că, dacă te gândești logic, când se vor întoarce ei? Când va exista oportunitatea de a avea un portret formal cu Regina?”.

”La 96 de ani, trebuie să se gândească logic la asta. Fiica lor, Lilibet, va reuși vreodată să o reîntâlnească cu adevărat pe străbunica ei?”, a pus problema Sean.

Cu toate acestea, în ciuda predicției lui Neil Sean, memoriile lui Harry urmează să fie lansate la un moment dat în anul următor, în cadrul emisiunii Netflix despre Ducii de Sussex.

Prințul Harry câștigă prima etapă a procesului de calomnie împotriva unui tabloid britanic

Judecătorul de la Înalta Curte, Matthew Nicklin, nu a luat încă în considerare aspecte precum dacă povestea a fost corectă sau în interesul public, apărări pe care ziarul le va putea oferi în următoarea fază a procedurii.

Procesul se învârte în jurul reflectării de către ziar a unei acțiuni separate de la Înalta Curte pe care Harry a depus-o în efortul de a forța autoritățile să ofere protecție prințului și familiei sale atunci când se află în Regatul Unit. Guvernul a retras protecția familiei atunci când Harry și soția sa, Meghan, au renunțat la îndatoririle regale de primă linie și s-au mutat în California.

Pe 20 februarie 2022, Mail on Sunday a raportat că Harry a căutat un „ordin de confidențialitate de anvergură” pentru a păstra secrete detaliile acțiunii sale împotriva guvernului. În ciuda declarațiilor publice ale doctorilor săi, potrivit cărora prințul a fost întotdeauna dispus să plătească pentru protecția poliției, această ofertă nu a fost făcută în încercarea sa inițială de a anula decizia guvernului, susținea ziarul. Citește mai multe AICI.

Prințul Harry, bărbat de casă în timp ce Meghan iese în lume și face politică

Prințul Harry devine ”soț de casă”, pe măsură ce Meghan Markle avansează pe ”cale total diferită”, a susținut un expert regal. Neil Sean consideră că implicarea lui Meghan în politică îl lasă pe Prințul Harry în poziția de ”soț de casă”.

Vorbind pe canalul său de YouTube, Sean a susținut că ”după cum am aflat, Meghan Markle spune că va merge cu siguranță la Washington pentru a sprijini cauzele care îi stau aproape de inima. Ea a spus anterior că nu cere sau nu vede necesară o carieră politică, se pare că din ce în ce mai mult că Meghan strălucește în lumina reflectoarelor mergând înainte pe o cale total diferită. Prințul Harry, cel cu sânge și statut regal, pare să se dă înapoi și să devină un fel de soț de casă.” Vezi mai multe AICI.

