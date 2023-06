Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis și-au făcut debutul la parada dedicată Regelui Charles. Copiii lui Kate Middleton au mers cu trăsura la Trooping the Colour

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis și-au făcut debutul la parada Trooping the Colour. Parada a marcat prima aniversare a Regelui Charles în rolul de monarh al Marii Britanii.

Cei trei copii ai lui Kate Middleton și ai Prințului William au mers sâmbătă la evenimentul anual Trooping the Color într-o trăsură.

În timp ce aceasta se îndrepta spre paradă, Prințul George, în vârstă de 9 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 8 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 5 ani, au salutat cu grijă mulțimea din trăsură. Prințul Louis a stat în mijlocul celor doi frați mai mari ai săi.

La evenimentul urmărit de o lume întreagă, Kate a ales să poarte o rochie verde, spectaculoasă a designerului din Singapore Andrew Gn combinată cu o pălărie asortată de Philip Treacy, informează people.com.

The Princess of Wales and Queen Camilla both looking fabulous at Trooping the Colour today! It’s not what I was thinking for either of them, but Catherine especially rocked the green in an nod to her role as Colonel of the Irish Guards, & I love Camilla’s nod to her role as… pic.twitter.com/lyY68ErPCu