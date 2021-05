Prințul Charles ar fi omis-o intenționat pe Meghan din poza de ziua lui Archie (expert)

Conform The Sun, un expert în domeniu spune că Prințul Charles, tatăl Prințului Harry, a omis-o intenționat pe soția acestuia, Meghan Markle, din poza postată pe Twitter. „Ar fi ciudat să o omiți ținând cont că nu acum multe săptămâni era la televiziunea americană, făcând acuzații despre Familia Regală în stânga și în dreapta”, a spus Duncan Larcombe.

„Văd acest lucru ca un semn destul de intenționat al Prințului Charles. Cu siguranță, Prințul Charles are suficientă minte să-și dea seama cât de sensibilă este situația între fiul său mai mic și soția sa. Aș fi surprins să văd că Charles nu știa ce face”, a continuat el. Totuși, nu este exclus ca Prințul Charles să nu fi avut prea multe poze cu nepotul său, Archie.

Happy birthday to Archie, who turns two today. ????



???? Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu