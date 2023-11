Printre civilii care au ieșit din Gaza sunt și socrii prim-ministrului scoțian

Printre persoanele care au reușit să iasă din Fâșia Gaza se află și socrii premierului scoțian, Humza Yousaf, informează AFP, citat de Agerpres. Părinții soției lui Yousaf se aflau într-o vizită în Gaza când gruparea Hamas a lansat atacul asupra Israelului, iar potrivit premierului scoțian, ultima lună a fost ”un coșmar” pentru familia acestuia.



”Suntem absolut încântaţi să confirmăm că părinţii Nadiei au putut părăsi Gaza prin punctul de trecere de la Rafah în această dimineaţă", au anunţat într-un comunicat şeful guvernului scoţian şi soţia sa Nadia El-Nakla, de origine palestiniană, comunicat publicat pe X (fosta rețea Twitter).

We're hugely relieved that Nadia's parents have been able to leave Gaza. We thank everyone for their messages of comfort over the past few weeks.



Our thoughts are very much with those who can not leave and still suffering in Gaza. We will continue to raise our voices for peace. pic.twitter.com/uFU1vUfDBe