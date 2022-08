Primarul din Nagasaki trage semnalul de alarmă în faţa riscului nuclear

La 9 august 1945, Nagasaki a fost măturat de un incendiu infernal ce a ucis 74.000 de oameni, la trei zile după primul atac nuclear din lume, la Hiroshima.



Cele două lovituri efectuate de Statele Unite au precipitat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi, până în prezent, Japonia rămâne singura ţară vizată de arme atomice în timp de război.



Cu toate acestea, primarul din Nagasaki Tomihisa Taue a tras marţi un semnal de alarmă. "În ianuarie în acest an, liderii Statelor Unite, Rusiei, Marii Britanii, Franţei şi Chinei au publicat o declaraţie comună în care afirmă că un război nuclear nu poate fi câştigat şi nu trebuie să fie niciodată purtat", a spus el.



"Dar luna următoare, Rusia a invadat Ucraina. Ameninţări cu utilizarea armelor nucleare au fost făcute, zguduind întreaga lume. Folosirea armelor nucleare nu este o teamă nefondată, ci o criză reală şi actuală", a estimat primarul din Nagasaki.



El a avertizat că aceste arme pot fi declanşate ca urmare a judecăţii greşite, disfuncţionalităţilor sau atacurilor teroriste.



Supravieţuitori din Nagasaki, oficiali japonezi şi demnitari străini s-au recules în rugăciune tăcută la ora 11.02, exact în momentul când bomba atomică a fost lansată asupra oraşului-port japonez.



Sâmbătă, secretarul general al ONU Antonio Guterres a ţinut un discurs la Hiroshima cu ocazia comemorării atacului ce a ucis aproximativ 140.000 de persoane la 6 august 1945.



El a avertizat că "omenirea se joacă cu un pistol încărcat" în contextul actualei crize cu conotaţie nucleară.



În ultimele zile, ruşii şi ucrainenii s-au acuzat reciproc că au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situată în sudul Ucrainei, aminteşte AFP.



Pe fondul comemorării marţi de către oraşul japonez Nagasaki a 77 de ani de la bombardamentul atomic al SUA, comunitatea internaţională a îndemnat Japonia să nu se considere doar o victimă, notează pe de altă parte agenţia chineză de presă Xinhua.



Ceremonia anuală de marţi a permis participarea mai multor persoane, pe fondul relaxării restricţiilor legate de COVID-19.



La ceremonie au fost reprezentaţi oficiali şi demnitari din peste 80 de ţări, împreună cu supravieţuitori ai bombei atomice şi rude ale victimelor care s-au adunat de dimineaţă devreme pentru a se ruga pentru vieţile pierdute.



La ora locală 11.02, cei prezenţi la ceremonie au păstrat un moment de reculegere în timp ce acesta a fost momentul când un bombardier american B-29 a aruncat o bombă atomică pe bază de plutoniu, poreclită Fat Man, la 9 august 1945, ucigând aproximativ 74.000 de oameni în Nagasaki până la sfârşitul acelui an.



Pe o perioadă de un an până la sfârşitul lunii iulie, Nagasaki a confirmat moartea a 3.160 de supravieţuitori ai bombei atomice, lista sa recunoscând acum oficial 192.310 persoane drept victime ale bombardamentului atomic.



Bombardamentul atomic de la Nagasaki a urmat celui asupra Hiroshimei de la 6 august, ambele bombardamente fiind un mijloc de a accelera sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi de a forţa Japonia să se predea.



În timp ce Japonia se uită în interior la tragediile pe care le-a trăit la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, istorici şi minţi politice ale comunităţii internaţionale au încurajat Japonia să se vadă nu doar ca o victimă a bombardamentelor atomice, ci şi ca un autor ce a făcut ca aceste incidente tragice să se întâmple, notează Xinhua.



Japonia a ocupat cu brutalitate mari părţi ale Asiei înainte şi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, provocând multă suferinţă şi moartea a sute de mii de victime nevinovate, aminteşte agenţia de presă chineză, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News