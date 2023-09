Primarii din România nu mai au scuze la iarnă. Ministerul Dezvoltării, mecanism de împrumuturi pentru termoficare, fără plafon de îndatorare

Întrebat dacă a apucat să vorbească cu primarul Nicuşor Dan sau cu primarii de sector din Bucureşti despre încălzirea pe perioada iernii din Capitală, ministrul Veştea a spus ce măsuri s-au luat, la nivel de minister.

"Am avut o întâlnire cu domnul primar general Nicuşor Dan, am discutat pe alte domenii de activitate, pe codul de urbanism, pe alte proiecte care urmează să fie dezbătute în perioada următoare. Dar noi la Ministerul Dezvoltării, chiar în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, am aprobat şi am dat posibilitatea tuturor autorităţilor publice locale de a putea să susţină din punct de vedere financiar, pentru a putea lua credite, toate regiile care sunt în subordinea lor, indiferent de gradul de îndatorare pe care îl au.

În prezent, autorităţile publice pot cumpăra combustibil pentru iarnă, pot crea stocuri, printr-un împrumut, fără a avea plafon din punct de vedere al gradului de îndatorare. Practic, toate autorităţile, în momentul în care sunt implicate, pot avea o astfel de resursă.

Gestionăm programe prin intermediul Ministerului Dezvoltării prin care se pot îmbunătăţi actualele sisteme termice. Avem fonduri pe care le punem la dispoziţie, avem deja un prim contract cu CJ şi Primăria din Râmnicu Vâlcea. Uşa este deschisă. Cei care doresc să aplice pe oportunităţile pe care Ministerul Dezvoltării le are, sunt aşteptaţi, uşa e deschisă. Le acordăm şi consultanţă, în situaţia în care ne cer sprijin.

Fiecare autoritate publică poate aplica pe aceste scheme de împrumut, nu ni le aduc nouă la cunoştinţă. Pot aplica direct, au cadrul legal pentru a obţine resursa financiară ca să asigure energia termică", a declarat Adrian Veştea.

"Ne puteţi garanta că în această iarnă nu vom mai auzi de primari care nu au bani să plătească energia termică şi, astfel, nu pot asigura încălzire locuitorilor?", a intervenit Alex Vlădescu.

"Ce vă pot asigura este că noi, la ministerul Dezvoltării, am creat aceste mecanisme prin care autorităţile publice locale pot aplica. Apoi intervine responsabilitatea fiecăruia să aplice pe aceste scheme pe care le-am pus la dispoziţie. Noi suntem permanent aplecaţi asupra problemelor cu care se confruntă. De asta le spun celor care au astfel de probleme să le abordeze din timp, să se pregătească de sezonul de iarnă", a concluzionat ministrul Dezvoltării.

