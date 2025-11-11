€ 5.0845
Primăria Capitalei va organiza trei târguri de Crăciun în București
Data publicării: 15:44 11 Noi 2025

Primăria Capitalei va organiza trei târguri de Crăciun în București
Autor: Elena Aurel

targ de craciun (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @heshamomer2022
 

Trei târguri de Crăciun vor aduce magia sărbătorilor în București în perioada 29 noiembrie și 28 decembrie.

Trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Capitalei, prin CREART, vor putea fi vizitate în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie.

Este vorba despre evenimente cu intrare liberă, desfăşurate în Piaţa Constituţiei (Bucharest Christmas Market), Piaţa Universităţii (Bucharest Downtown Christmas Market) şi Esplanada Operei Naţionale (Bucharest Opera Christmas Market).

"Tema ediţiei din acest an este muzica - pentru că muzica apropie. De la colinde şi armonii clasice până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spaţiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiţie, cultură şi oameni. În inima Capitalei, bucureştenii şi turiştii din toate colţurile lumii vor fi întâmpinaţi de o atmosferă feerică şi un decor spectaculos. Tradiţiile româneşti vor prinde viaţă prin spectacolele de pe scene, dar şi prin târgurile dedicate meşteşugurilor, creaţiilor şi produselor culinare autohtone", scrie edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, pe pagina sa de Facebook.

Printre atracţiile acestor evenimente se numără: bradul de 30 de metri (cel mai mare brad ecologic din România), Casa lui Moş Crăciun, roata panoramică şi zecile de ateliere şi activităţi pentru toate vârstele, potrivit Agerpres. 

targ de craciun
primaria capitalei
piata constitutiei
piata universitatii
