Primăria Capitalei spune DA, CFR spune NU! Motivul pentru care au început abia acum lucrările la Podul Grant

„Podul Grant trebuie consolidat. E adevărat, am fi putut să facem asta în vară. De fapt, anul trecut, aşa a fost planul, numai că s-a decalat. Ca să respecţi legea şi să facem toate formalităţile, apar întârzieri. Am început în vară, într-adevăr, cu bretelele, peste vară nu poţi să lucrezi şi asta e o problemă. De ce în vară am început cu bretele şi n-am început cu consolidarea efectivă a podului? Pentru că îţi trebuie nişte zile în care să lucrezi deasupra liniilor de tren. Şi pentru asta trebuie să ai un aviz de la CFR, pentru că liniile de tren sunt la CFR, şi CFR nu ne-a dat avizul peste vară, pentru că era un trafic mare, în special către Constanţa. Şi peste vară am lucrat la bretele, care şi ele au afectat traficul, şi acum sperăm că în schimburi cât mai compacte să terminăm cât mai repede lucrările de consolidare ale podului” spunea Nicușor Dan pentru B1 TV, la începutul lunii.

Comunicatul emis de Primăria Capitalei arată etapele prin care a transmis o solicitare către SRCF București

„Primele demersuri pentru obținerea avizului CFR pentru execuția lucrărilor în zona de siguranță/protecție a infrastructurii feroviare au fost făcute la începutul lunii mai 2023 de către constructorul Bog`art (contractat de Administrația Străzilor București ca urmare a licitației). Mai exact, reprezentanții firmei de construcții au transmis SRCF o solicitare pentru o întâlnire de lucru.

În data de 2 mai 2023, SRCF București a răspuns în scris solicitării constructorului și a stabilit o ședință de lucru pentru ziua de 11 mai 2023 la sediul instituției. Au fost discutați pașii tehnici și procedurile necesare obținerii avizului pentru execuția lucrărilor în zona de siguranță / protecție a infrastructurii feroviare.

În data de 24 mai 2023, în urma discuțiilor tehnice, conducerea SRCF a transmis constructorului o solicitare scrisă pentru desemnarea reprezentanților în comisia pentru inspectarea zonei CFR - Pod Grant. Constructorul a răspuns în scris în aceeași zi.

În data de 25 mai 2023, membrii comisie s-au deplasat la fața locului.

În discuțiile din această perioadă, reprezentanții CFR au recomandat ca lucrările la calea de rulare a tramvaielor să se facă după data de 15 septembrie, când traficul feroviar scade. Menționăm că pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai este nevoie de oprirea curentului electric și din acest motiv este necesară o bună coordonare cu CFR” conform comunicatului transmis de Primăria Capitalei.

CFR neagă faptul că a primit vreo solicitare de la Primăria Municipiului București

„Până la această dată, Primăria Municipiului București nu a solicitat Sucursalei Regionale CF București emiterea avizului pentru începerea lucrărilor Podului Grant. Menționăm faptul că avizul CFR pentru execuția lucrărilor în zona de siguranță/ protecție a infrastructurii feroviare este emis în baza unei documentații tehnice, pe care beneficiarul lucrării trebuie să o depună la SRCF București” arată comunicatul transmis de CFR pentru B1 TV.

