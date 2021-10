Prima reacție după anunțul PNL privind Guvernul Ciucă: USR nu va vota

USR nu va vota Guvernul Nicolae Ciucă, a anunțat, vineri seară, Ionuț Moșteanu. Acesta spune că USR susține, în continuare, refacerea coaliției.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care, vineri după-amiază, premierul desemnat Nicolae Ciucă a anunţat lista cu propunerile de miniştri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anunţului făcut de Nicolae Ciucă, la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu - Ministerul Justiţiei, Florin Roman - Ministerul Economiei, Cătălin Predoiu - Ministerul Apărării, Mircea Fechet - Ministerul Agriculturii, Robert Sighiartău - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

„USR nu va vota acest guvern minoritar, așa cum am spus-o în repetate rânduri. USR susține refacerea coaliției de guvernare PNL – USR – UDMR, la fel, așa cum am spus în repetate rânduri, însă PNL, prin decizia de a merge înainte, prin decizia de zilele trecute de a nu flexibiliza mandatul premierului desemnat Ciucă, și a merge înainte cu acest guvern minoritar, menține această criză politică. Această criză politică va continua”, a spus Ionuț Moșteanu.

De asemenea, acesta a spus că a văzut declarații contradictorii între președintele PNL, Florin Cîțu, și premierul desemnat Nicolae Ciucă. „Pe de o parte, președintele PNL, domnul Cîțu, spunea că acest Guvern o să treacă. Pe de altă parte, premierul desemnat, domnul Ciucă, spunea, de lângă el, că acest guvern nu va trece. Unul dintre ei are informații greșite”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

Potrivit deputatului USR, dacă Guvernul Ciucă va trece, va trece cu voturile PSD și România va avea o guvernare PNL – UDMR – PSD.

„Vom vedea ce se va întâmpla în Parlament, în zilele următoare. Acesta este un guvern pe care nici măcar toți parlamentarii PNL îl vor vota, pentru că am luat act de declarațiile lui Ludovic orban și a unor apropiați ai dânsului, care vedem zilele astea că își dau demisia din Grupul parlamentar PNL și au spus că acest guvern nu trece”, a mai zis Ionuț Moșteanu.

Ciucă: Am hotărât să merg în Parlament, până miercuri există timp de reflecție pentru parlamentari

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat că a decis să meargă în Parlament cu lista Guvernului și cu programul de guvernare, până miercuri mai este timp de reflecție pentru parlamentari, potrivit acestuia.

„Așa cum arată situația și cifrele, matematic, guvenul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a constatat destul de multă inflexibilitate și am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord politic, astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe Guvernul în Parlament. Totuși, ținând cont de situația în care ne găsim astăzi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare și Cabinetul în Parlament, pentru că, până miercuri, mai este timp, există timp de reflecție pentru fiecare dintre parlamentari”, a spus Nicolae Ciucă.