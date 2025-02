Primele imagini cu Rubio și Lavrov, de la întâlnirea din Arabia Saudită / video

Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, s-au așezat la masă cu secretarul de stat american Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională Mike Waltz și reprezentantul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, scrie Reuters.

Oficialii au ignorat întrebările strigate ale reporterilor, care întrebau despre concesiile pe care SUA le fac Moscovei.

Rusia a spus că discuțiile se vor concentra pe încheierea războiului și restabilirea „întregului complex” de legături Rusia-SUA, pe care Kremlinul le-a descris drept „sub zero” sub administrația anterioară a lui Joe Biden.

Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de avere al Rusiei, a declarat reporterilor de la Riad: „Cu adevărat vedem că președintele Trump și echipa sa sunt o echipă care dorește soluționarea problemelor, oameni care au abordat deja o serie de provocări mari foarte rapid, foarte eficient și cu foarte mult succes”.

Dmitriev, un fost bancher Goldman Sachs, educat în SUA, a jucat un rol în primele contacte cu Moscova în timpul primului mandat de președinte al lui Trump, din 2016-2020.

Uşakov a declarat luni că Dmitriev s-ar putea alătura delegaţiei pentru a discuta probleme economice.

„Este foarte important să înțelegem că întreprinderile din SUA au pierdut în jur de 300 de miliarde de dolari din părăsirea Rusiei. Așa că există o taxă economică uriașă pentru multe țări din ceea ce se întâmplă acum”, a spus Dmitriev.

I feel the same way. I look at the table that US Secretary of State Marco Rubio and Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov as being the ADULT table. I then look at the European Officials gathered in Paris and it looks like they are sitting at the kiddy table. ???? pic.twitter.com/CV4MkEChv4