Prim-ministrul care susține că doarme "două ore" pe noapte, aspru criticat. A convocat o ședință la 3 dimineața

Noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, a stârnit joi un val de critici după ce a declarat că doarme doar două ore pe noapte — afirmație interpretată de mulți drept o încurajare a muncii excesive, într-o țară unde echilibrul dintre viața profesională și cea personală este o problemă sensibilă, relatează Agerpres, citând AFP.

„Dorm în jur de două ore, patru ore cel mult. Am impresia că nu îmi face bine la ten”, a spus Takaichi în timpul unei audieri parlamentare, când a fost întrebată despre programul de lucru extrem de lung al japonezilor.

Guvernul Japoniei vrea să crească și mai mult numărul de ore suplimentare

În vârstă de 64 de ani, prima femeie care conduce guvernul Japoniei poartă discuții privind posibila creștere a numărului de ore suplimentare, măsură prezentată ca parte a unei strategii pentru stimularea economiei.

„Dacă putem să creăm condiţiile unei situaţii în care oamenii pot găsi un echilibru corespunzător dorinţelor lor între îngrijirea copiilor, responsabilităţile familiale, şi în acelaşi timp să lucreze şi să profite de timpul lor liber, ar fi ideal”, a declarat ea.

Takaichi a argumentat că o dezbatere privind orele suplimentare este necesară, deoarece atât angajații, cât și angajatorii au nevoi diferite — unii japonezi aleg să aibă două locuri de muncă, în timp ce unele companii impun restricții stricte în privința orelor de lucru. Ea a subliniat că orice modificare legislativă va avea ca prioritate protejarea sănătății angajaților.

Noua prim-ministră a Japoniei a convocat o ședință la ora 3 dimineața

După alegerea sa în fruntea Partidului Liberal-Democrat, la începutul lunii octombrie, Sanae Takaichi a declarat că dorește „să uite pentru sine termenul de echilibru muncă-viaţă personală”. „Voi munci, munci, munci, munci şi munci şi mai mult”, a afirmat ea.

Săptămâna trecută, noua șefă a guvernului a atras din nou atenția opiniei publice după ce a convocat o ședință cu echipa sa la ora 3 dimineața, pentru a pregăti sesiunea parlamentară.

Problema echilibrului dintre viața profesională și cea personală rămâne una de actualitate în Japonia, unde mulți angajați se confruntă cu stres ridicat și epuizare. În unele cazuri extreme, munca în exces a provocat decese — fenomen cunoscut în Japonia sub numele de „karoshi”.