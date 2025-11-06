€ 5.0851
Data publicării: 10:06 06 Noi 2025

Primarul care și-a prelungit concediul medical până în 2026 din cauza burnout-ului
Autor: Iulia Horovei

burnout primar Primarul care suferă de burnout. Sursa foto: Freepik
 

Un primar și-a prelungit concediul medical până la începutul anului 2026 din cauza burnout-ului.

Primărița din Molenbeek-Saint-Jean, o comună din regiunea Captalei Bruxelles și cunoscută pentru diversitatea sa culturală, a anunțat că își prelungește concediul medical, revenirea sa fiind estimată pentru începutul anului 2026, potrivit brusselstimes.

Concediu medical din februarie 2025, din cauza burnout-ului

Catherine Moureaux se află în concediu încă din februarie 2025, după ce a suferit un caz sever de burnout, care îi afectează capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile zilnice la nivelul funcției de primar. Burnout-ul, cauzat de suprasolicitare și stres prelungit, a impus necesitatea unei perioade extinse de recuperare, conform recomandărilor medicilor.

„În conformitate cu recomandările medicale, recuperarea mea va continua până în ianuarie, cu revenirea prevăzută la începutul anului 2026”, a declarat Moureaux într-un comunicat transmis agenției Belga. „Drumul spre recuperare este uneori mai lung decât ne-am dori, dar este esențial să mă întorc cu claritatea, forța și disponibilitatea necesare pentru o funcție precum cea de primar al Molenbeek-ului”,  a adăugat ea.

Cum a motivat amânarea de a reveni la muncă

Primarul a subliniat că decizia de a amâna revenirea în funcție este una de „responsabilitate și transparență”, menită să-i protejeze atât sănătatea, cât și buna funcționare a administrației locale. „O revenire prematură ar fi putut fi dăunătoare, atât pentru sănătatea mea, cât și pentru calitatea muncii colective desfășurate în slujba locuitorilor din Molenbeek”, a precizat ea.

„Adevărul și respectarea timpului necesar pentru vindecare fac parte din transparența pe care doresc să o împărtășesc cetățenilor”, a adăugat Moureaux, reiterând angajamentul său față de locuitorii comunei.

În timpul absenței sale, viceprimarul Amet Gjanaj continuă să exercite funcția de primar, asigurând continuitatea activităților administrative și gestionarea problemelor zilnice ale comunității.

Angajament neschimbat pentru comunitate

Catherine Moureaux și-a încheiat comunicatul spunând că „obiectivul” său „rămâne neschimbat”: „Să servesc cu umanitate și să reiau, la revenirea mea, munca începută pentru o comunitate unită, justă și mândră de diversitatea sa”.

Primarul și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de cei care i-au oferit sprijin în ultimele luni, apreciind solidaritatea și înțelegerea arătate de locuitorii comunei și colegii din administrație.

