Prezentatoarea virtuală 'Fedha' din Kuweit, generată de Inteligența Artificială, a stârnit controverse printre colegii ei jurnaliști: Locurile noastre de muncă sunt în pericol / Foto

Purtând un tricou alb şi un sacou negru, prezentatoarea virtuală 'Fedha' şi-a făcut apariţia sâmbătă pe contul de Twitter al site-ului de ştiri Kuwait News, în cadrul unui proiect aflat încă în faza de testare.

'Eu sunt Fedha, prima prezentatoare din Kuweit care lucrează cu inteligenţa artificială la Kuwait News. Ce fel de ştiri preferaţi? Vă ascultăm părerile', a declarat ea în araba clasică. Site-ul de ştiri menţionat, afiliat Kuwait Times, primul cotidian anglofon din Golful Persic înfiinţat în 1961, testează în această perioadă potenţialul inteligenţei artificiale pentru a propune 'un conţinut nou şi inovator', a declarat redactorul-şef adjunct, Abdullah Boftain.

Foto

Kuwait News introduced on Saturday virtual reporter ‘Fedha’ (Silver), the first newscaster created by artificial intelligence used by a news service in #Kuwait. The Arabic-speaking #AI news anchor learns with the help of live videos and works 24/7.

In her first broadcast, the… pic.twitter.com/aLKgFHD91S