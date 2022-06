Prețurile la benzină au explodat. Ciolacu: Nu mai bine își dau demisia cei de la Consiliul Concurenței?

Marcel Ciolacu a făcut declarații de presă, după ce prețurile la carburanți au explodat și zilele trecute au existat mai multe proteste la benzinăriile din țară:

„Eu nu am fost mare adept al scăderii TVA-ului la carburant. Ați văzut ce s-a întâmplat în Germania, unde a scăzut TA-ul și carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane și pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei.

Ce mă mir eu este altceva. 120 de dolari pe baril era și acum un an sau doi și aveam la pompă prețul de 7,8 lei pe litru. Acum este tot 12 de dolari barilul, iar prețul este peste 9 lei. Eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, și pe cei de la Consiliul Concurenței, ce fac? Nu mai bine cei de la Consiliul Concurenței își dau demisia și lasă pe unii să poată face niște anchete în timp real?“, a spus Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor: Noi nu putem să plafonăm prețul la carburanți decât dacă avem bani de unde să plătim diferența. Nu am discutat acest lucru!

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marţi, că nu s-a discutat încă nici în coaliţia de guvernare, nici în Guvern despre plafonarea preţului sau reducerea accizei la carburant.

"Nu trebuie să preluăm niciun model. Chestia asta nu merge, că noii preluăm un model din Ungaria, din Polonia, din Marea Britanie sau din Statele Unite. Trebuie să vezi cum funcţionează economia ta şi orice plafonare înseamnă că tu, statul, trebuie să plăteşti diferenţa la pompă la cel care comercializează. Ai de unde să plăteşti sau nu, e o altă întrebare", a spus Kelemen Hunor, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă în coaliţie s-a discutat despre plafonarea preţului la carburant sau reducerea accizei.

El a adăugat că accizele la carburant ar putea fi reduse pe o perioadă determinată, dar pentru acest lucru trebuie ca statul să discute şi cu producătorii.

"Dacă tu reduci accizele şi ei nu reduc preţul la pompă, atunci nu ai făcut nimic.(...) Pe intervenţia statală pe termen lung nu poţi să reduci, pentru că cei care vin şi aduc benzină, motorină la pompă cumpără de pe piaţă, nu cumpără de la stat. Trebuie să fim foarte conştienţi că lucrurile sunt interconectate şi interdependente. Noi nu putem să plafonăm preţul decât dacă avem bani de unde să plătim diferenţa. Eu cred că dacă va exista o înţelegere pe piaţa petrolului la nivel global, va exista o scădere, dar nu vom reveni la ceea ce am avut acum 4-5 ani. (...) Există cele două variante - reducerea accizei şi plafonare a preţului - dar trebuie discutat. Noi nu am discutat acest lucru nici în Guvern, nici în coaliţie în acest moment", a afirmat vicepremierul.

Kelemen Hunor a mai spus că acest subiect va fi pe masa coaliţiei săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare.

"Vorbim de o criză globală, nu vorbim de o criză românească sau balcanică. Dacă nu suntem în stare să explicăm oamenilor că este o criză globală, în care statul român are un segment extrem de mic şi o contribuţie şi mai mică, dar şi o capacitate de intervenţie foarte mică, înseamnă că nu suntem oameni responsabili. Asta este în acest moment situaţia", a conchis Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Taxa de solidaritate, puţine şanse să fie introdusă

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este de acord cu introducerea taxei de solidaritate, Kelemen Hunor a spus:

"Această taxă are puţine şanse să fie introdusă, fiindcă nu s-a luat o decizie şi suntem la sfârşitul lunii iunie. De aceea nu aş intra în detalii. Noi am stabilit în coaliţie că dacă suntem în faza de discuţii, nu venim cu detalii. (...) Nu e o chestiune dacă eu sunt sau nu de acord. Cum bine ştiţi, acum vreo 2-3 ani eu am propus o astfel de taxă, pentru o perioadă foarte scurtă şi pe cifra de afaceri pentru anumite companii, nu pentru toate companiile. Sigur, am susţinut această taxă. Cred şi în acest moment că ar fi o soluţie pe termen lung, pentru un an de zile, maxim pentru doi ani, dar nu a fost această taxă în acest moment discutată".



Kelemen Hunor a menţionat că "orice impozit în plus este o povară pentru societate".



"Aceşti bani vor fi folosiţi pentru a susţine cheltuielile statului, în primul rând în educaţie şi sănătate. Asta a fost propunerea, asta a fost discuţia. În coaliţie nu s-a luat o decizie pe această taxă, a fost o discuţie săptămâna trecută", a afirmat Kelemen Hunor.

