Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții

Prima zi de școală începe, luni, pentru unii copii, în timp ce alții mai au de așteptat.

Profesorii boicotează începutul anului școlar, protestând de mai bine de o lună împotriva măsurilor asumate de Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan, prezent la festivitatea de deschidere alături de cei doi copii ai săi, a spus că „va discuta” despre problemele dascălilor.

„Da, o să le discutăm pe toate”, a spus Nicușor Dan. Întrebat dacă există șanse să se ia o decizie astăzi în privința nemulțumirilor profesorilor, președintele a răspuns că „nu”, însă a fost întrerupt de fiul său: „Bună ziua! Am emoții că mă duc la grădiniță, că eu sunt la grupa mare”, a spus cel mic.

„E lăudabil că această coaliție funcționează”

Președintele României a mai declarat că este „lăudabil” că partidele aflate la guvernare colaborează. Guvernul Bolojan a trecut, duminică, prin patru moțiuni de cenzură.

„În orice coaliție există discuții, pentru că sunt mulți oameni și oamenii ăia au opinii diferite. Și e normal într-o democrație. Ce e lăudabil este că această coaliție funcționează, că pe pachetul de măsuri ea a funcționat și n-am motive de îngrijorare în acest moment”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat de ce îi este dor de la școală, Nicușor Dan a declarat: „A fost un altfel de exercițiu intelectual, mai sofisticat”.

