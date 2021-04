Președintele ANAT: România nu a cheltuit din banii publici pentru promovare, tocmai când avea cea mai mare nevoie

România nu a cheltuit anul trecut din bani publici nici măcar un leu pentru promovare, atunci când aveam nevoie mai mult de promovare de ţară, ceea ce consider că este o palmă pe obrazul guvernanţilor, a declarat vineri preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.



"Anul trecut, când aveam nevoie mai mult de promovare de ţară, România nu a cheltuit din bani publici nici măcar un leu pentru promovare. Singura promovare de ţară s-a făcut din bani eminamente privaţi, strânşi de noi prin cheta publică. Este o palmă pe obrazul guvernanţilor. Nu ştiu dacă se sinchisesc, dar sperăm să nu mai ajungem la această situaţie. (...) Vedem că se colectează bani pe toate planurile, se strâng bani, inclusiv din turism, inclusiv de la turiştii noştri, dar ceea ce se face cu ei mai departe încă nu ştim", a precizat Dumitru Luca, într-o conferinţă de presă organizată pentru promovarea Ţării Făgăraşului, în localitatea Sâmbăta de Sus din judeţul Braşov.

Lipsește cadrul legislativ



Acesta a subliniat că în această zonă se profilează înfiinţarea unei Organizaţii locale de Management al Destinaţiilor (OMD), care poate fi o şansă importantă de dezvoltare a zonei, în momentul în care "vom avea şi cadrul legislativ coerent şi corect".



"Suntem la un moment de reset al turismului, suntem la momentul zero şi suntem la kilometrul zero al României. Am venit aici pentru că mă simt foarte bine aici şi pentru că, alături de colegii mei, putem împreună, strângând rândurile, să repornim turismul românesc. S-a vorbit despre OMD şi am avut surpriza să aflu că pe lângă cele doar 3-4 asociaţii puternice din România se profilează una foarte puternică aici, ceea ce va sta la baza - când vom avea şi cadrul legislativ coerent şi corect - unui OMD local, pentru că numai împreună, prin parteneriat-public-privat, se poate face ceva. (...) Şi atunci, pe baza acestui parteneriat, se pot şi colecta şi gestiona şi investi banii. Noi considerăm este o investiţie în viitorul turismului românesc. Orice leu investit în promovare se va întoarce înzecit prin prisma turiştilor pe care îi va aduce şi prin banii pe care îi vor cheltui în zonele respective. Aşa se va ridica şi comunitatea locală, aşa se va ridica şi regiunea, aşa va antrena şi celelalte rotiţe ale economiei locale", a explicat şeful ANAT.



La rândul său, prim vicepreşedintele ANAT, George Cioceanu, a transmis că în prezent la nivelul Alianţei pentru Turism se lucrează la "bazele viitorului cadru legal pentru funcţionarea şi organizarea OMD", în care să fie integraţi toţi actorii din turism.



"Ne dorim foarte mult ca în acest parteneriat, într-un OMD, să reuşim să integrăm toţi actorii din turism, plecând de la agenţii de turism, unităţi de cazare, experienţe, care sunt foarte importante. În extern am văzut că se pune foarte mult accent pe experienţe. Mai mult o experienţă decât o simplă cazare. La nivel de structură, OMD-urile vor fi la nivel local, pe urmă vom avea OMD-uri judeţene, regionale şi mai departe OMD-uri naţionale", a declarat George Cioceanu.

Taxele nu servesc scopului





Potrivit sursei citate, cel mai important aspect în zona aceasta este finanţarea, deoarece în momentul de faţă în destul de multe destinaţii se colectează diferite taxe, însă acestea rămân la buget şi nu servesc scopului pentru care au fost adunate.



"În momentul de faţă, în destul de multe destinaţii se colectează această taxă de staţiune, se colectează taxă de promovare, în oraşe se colectează city-tax, numai că aceste taxe se colectează şi rămân la buget, nu se duc efectiv pentru ceea ce au fost ele colectate. Prin noua lege ne dorim ca aceste taxe să vină către OMD-uri şi să avem o alocare de la bază înspre vârf, astfel încât să reuşim să dezvoltăm şi să promovăm turismul local, judeţean, regional şi bineînţeles naţional. Mai concret, va depinde foarte mult de guvernanţi. În momentul de faţă noi lucrăm efectiv să facem Legea OMD-urilor, parte din Legea turismului", a adăugat reprezentantul ANAT.



În context, preşedintele ANAT a explicat că se doreşte o Lege a OMD-urilor deoarece Legea turismului zace prin sertare de mai bine de zece ani şi în prezent nici nu ajută, dar nici nu încurcă, "este ca apa sfinţită".



"De aceea, am vrut să tratăm diferit pentru că Legea turismului, aşa cum zace ea prin sertare de vreo zece an încoace, nici nu ajută, nici nu încurcă, este ca apa sfinţită. Dacă se dezvoltă pe baze corecte (Legea OMD - n. r.) poate să constituie un imbold pentru resetarea turismului. Şi este foarte important că acestea au fost incluse în PNRR, pentru că iniţial turismul nu conta deloc. Aş vrea să subliniez: să nu se înţeleagă că stăm cu mâna întinsă la bugetele locale sau la bugetul ţării să ne dea bani pentru acestea, este vorba strict de banii care se colectează de la noi şi de la turiştii noştri. Din păcate, au ajuns în cu toate alte locuri, nu au fost folosiţi pentru motivul pentru care au fost colectaţi, de aceea trebuie gestionaţi corect şi transparent şi investiţi în promovare locală, regională. Acesta este scopul", a precizat Dumitru Luca.

Bani irosiți pe centrele de informare



Întrebat care mai este rostul centrelor de informare, realizate cu fonduri europene în multe zone din ţară, dacă OMD-ruile sunt incluse în PNRR, şeful ANAT a apreciat că s-au irosit foarte mulţi bani în multe astfel de centre, în condiţiile în care în unele nu a călcat nimeni niciodată.



"S-au irosit foarte mulţi bani şi chiar dacă zicem că sunt bani europeni sunt tot ai noştri, de fapt. Este un subiect sensibil. Centrele acestea dacă sunt puse acolo unde trebuie şi funcţionează, nu doar cu lacătul pe uşă, ar putea fi de mare ajutor. Este un subiect delicat şi poate ar trebui ruptă pisica în două şi să facem o întâlnire mixtă - presă, parteneriat-public-privat, autorităţi locale - să vedem ce facem cu ele. Dacă tot s-au băgat atâţia bani, haideţi să le folosim, mai ales pe unde mai trece câte un turist", a subliniat Luca.



În ceea priveşte orizontul de timp în care estimează că va exista baza legală pentru OMD, preşedintele ANAT a spus că acest subiect a fost unul dintre obiective pentru cel puţin 5-6 miniştri, iar acum din nou se vorbeşte despre acest lucru.



"Sperăm, o să le aducem aminte şi o să punem pe masă subiectul, până o să se sature de noi şi o să le dea drumul", a adăugat el.

Fonduri alocate la nivel de proiecte



Nu în ultimul rând, şeful ANAT a subliniat că nu este foarte optimist în ceea ce priveşte fondurile alocate prin PNRR sectorului. Potrivit acestuia, sumele alocate, în jur de 400-500 de milioane de euro, sunt doar la nivel de proiecte.



"Legat de fondurile din PNRR pentru turism, deocamdată discutăm la nivel de proiecte, dar ne putem aştepta să nu mai rămână nimic. Suntem de acord că şi alte domenii au nevoie de bani, dar tare îmi e teamă că nu va rămâne aproape nimic, pentru că mereu sunt alte priorităţi. Din fericire, anul acesta nu este un an electoral, dar măcar anul acesta să ne focusăm pe planuri concrete, să investim, nu să cheltuim bani, iar promovarea turistică de ţară, de regiune este clar o investiţie", a adăugat el.