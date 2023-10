Preşedintele american Joe Biden, noi declaraţii din Israel, în plin conflict. "Hamas a dezlănţuit rău pur asupra lumii"

"Am venit în Israel cu un mesaj simplu: nu sunteţi singuri. Cât timp SUA există, şi vom exista mereu, nu vă vom lăsa niciodată să fiţi singuri. Ştiu că recentul atac terorist asupra acestei naţiuni a lăsat răni adânci. Peste 1300 de israelieni au fost ucişi. Vorbim şi de cel 31 cetăţeni americani. Sute de oameni de la un festival de muzică, pentru pace, au fost împuşcaţi în timp ce fugeau pentru viaţa lor. Sute de oameni luaţi ostatici, bebeluşi ucişi, familii întregi masacrate. Violuri, decapitări, oameni arşi de vii. Hamas a dezlănţuit rău pur asupra lumii. Nu există raţionalizare, nu există scuze. Brutalitatea asta ar fi lovit adânc în orice colţ al lumii, dar a lovit şi mai adânc în Israel. 7 octombrie, care era zi de sărbătoare, a devenit cea mai neagră zi pentru evrei de la Holocaust încoace. A adus la suprafaţă amintiri dureroase, cicatrici ale antisemitismului şi ale genocidului asupra evreilor. Atunci, lumea s-a uitat şi nu a făcut nimic. Nu vom sta acum fără să facem ceva. Nu azi, nu mâine, niciodată.

Mesaje pentru familiile celor răpiţi sau ucişi

Pentru cei care aşteaptă informaţii despre oamenii din familie, despre cei dragi, despre ostatici, nu sunteţi singuri. Lucrăm cu parteneri din regiune şi facem totul pentru a-i aduce acasă pe cei care sunt ţinuţi captivi de Hamas. Pentru mine, ca preşedinte american, nu există prioritate mai mare decât eliberarea acestor ostatici şi aducerea lor acasă.

Pentru cei care plâng un soţ, un părinte, un prieten, ştiu că simţiţi o gaură neagră în mijlocul pieptului. Furia, remuşcările supravieţuitorului, întrebările pe care vi le puneţi, faptul că vă uitaţi la un scaun gol. Primul sabat fără ei. Vă este dor de lucrurile mici, de cafeaua de dimineaţă, de un zâmbet, de un râs al copilului. Pentru cei care aţi pierdut pe cineva drag, iată ce ştiu eu. Niciodată nu vor dispărea complet. Asta pentru că niciodată nu veţi pierde dragostea pentru ei. Veţi zâmbi când veţi trece pe lângă locuri care vă aduc aminte de ei. Atunci veţi şti că veţi reuşi. Asta vă va da forţă să găsiţi lumina în întuneric. Teroriştii au crezut că vă pot doborî, dar nu o vor face niciodată.

Am văzut poveşti incredibile de eroism, de curaj, de vecini care s-au organizat pentru a asigura paza kibutzurilor, de oameni care şi-au deschis casele pentru alţii. Soldaţi în rezervă care fug spre pericol. Voluntari care recuperează cadavre, pentru ca familiile să îşi poată înmormânta persoanele dragi. Rezervişti care îşi lasă în urmă familiile, studiile, fără ezitare.

"Ne vom asigura că veţi avea ce aveţi nevoie pentru a vă apăra"

Statul Israel a fost creat ca un loc sigur pentru toţi evreii din lume. Israel trebuie să fie iar un loc sigur pentru evrei, chiar dacă azi nu se simte aşa. Şi vă promit că vom face totul pentru a ne asigura că va fi aşa. Acum 75 de ani, la doar 11 de la fondarea statului, preşedintele Harry S Truman a devenit primul lider care a recunoscut statul Israel. V-am fost alături de atunci şi vă vom fi alături şi acum. Administraţia mea este în contact apropiat cu conducerea statului Israel de la început şi ne vom asigura că veţi avea ce aveţi nevoie pentru a vă apăra. Voi cere săptămâna asta Congresului american un pachet de sprijin fără precedent pentru apărarea Israelului. Vom continua să furnizăm rachete Iron Dome pentru a ţine cerul sigur. Am adus echipamente militare în regiune pentru a descuraja alte atacuri şi pentru a preveni răspândirea acestui conflict. Lumea va şti că Israelul este mai puternic decât oricând. Mesajul pentru orice stat ostil care se gândeşte să atace Israelul este simplu: nu o faceţi!

"Nu renunţaţi la asta. Altfel, teroriştii vor câştiga"

Am văzut că acest atac a fost descris ca 9/11-le Israelului (n.r. prăbuşirea World Trade Center, 9 septembrie 2001). Dar pentru o naţiune de dimensiunea Israelului, a fost mai degrabă ca 15 astfel de evenimente.

Am un sfat pentru israelieni. Nu vă lăsaţi consumaţi de furie. După 9/11, eram furioşi. Am căutat dreptate, dar am făcut şi greşeli. Sunt primul preşedinte american care vine în Israel în vreme de război. Am luat decizii în războaie, ştiu că nu e uşor. Există mereu costuri. Dar trebuie să vă puneţi întrebări serioase, să aveţi claritate despre obiective şi să vă întrebaţi dacă calea pe care o parcurgeţi vă va duce la acele obiective. Cei mai mulţi palestinieni nu sunt Hamas. Hamas foloseşte familii nevinovate ca scuturi umane. Îşi pun armele, centrele de comandă, în zone rezidenţiale. Palestinienii suferă şi ei. Plângem moartea oamenilor nevinovaţi de acolo. Am fost întristat să aud despre tragedia de la spitalul din Gaza, de marţi. Bazat pe informaţiile primite azi, se pare că a fost rezultatul unei rachete trase greşit din Fâşia Gaza. Plâng pentru familiile celor ucişi sau răniţi acolo. Oamenii din Gaza au nevoie de mâncare, adăpost, apă. E nevoie ca ajutoarele să meargă la civili, nu la Hamas. Dacă Hamas fură aceste ajutoare, vor demonstra din nou că nu le pasă de bunăstarea palestinienilor.

Sunteţi un stat evreiesc, dar sunteţi şi o democraţie. Şi, ca SUA; nu trăiţi după legile terorii. Trăiţi după statul de drept. Ceea ce ne deosebeşte de terorişti este că noi credem în valoarea vieţii umane. Evreu, palestinian, arab, musulman, toată lumea. Nu puteţi renunţa la asta. Dacă o faceţi, teroriştii câştigă", a declarat Joe Biden.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News