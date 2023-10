Presa siriană spune că Israelul a lovit aeroporturile din Damasc şi Alep

Agenţia de presă SANA a citat un oficial militar anonim, care a declarat că nimeni nu a fost rănit în aceste atacuri. Armata israeliană nu a comentat, scrie AP News.

Ar fi primele lovituri militare israeliene asupra Siriei de la momentul în care Hamas a pornit atacurile din sudul Israelului. De asemenea, dacă se confirmă, aceste lovituri vin cu doar o zi înainte ca ministrul de Externe al Iranului să viziteze Siria pentru a discuta cu oficialii ţării despre situaţia volatilă din zonă.

Israelul a lovit de mai multe ori ţinte guvernamentale din Siria în anii trecuţi, mai scrie sursa citată.

