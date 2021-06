Premiu pentru Denise Rifai: Mă înclin și vă iubesc! / FOTO

„Astă seară am primit și primul premiu de când m-am alăturat echipei Kanal D, ca realizator al emisiunii #40deintrebari, “TV Personality of the Year” scrie frumos pe silueta albă pe care o vedeți acolo în imagine. Sunt emoționată și Onorată! Mulțumesc organizatorilor pentru distincție! Echipei mele de la #40deintrebari! KanalD pentru sprijin! Și cel și cel mai mult, dvs, telespectorilor mei pentru că mi-ați fost alături în această viață nouă pentru mine, în număr muult mai mare decât mi-erați aproape înainte!”, a scris Denise Rifai pe contul de Facebook.

„Toată Munca mea e pentru Dvs! Mă înclin și Vă Iubesc!”, a mai scris Denise Rifai.

Iată și imaginea:

Cine nu are ce să caute în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”: Nu există așa ceva. Sunt corectă, imparțială!

Întrebată, într-un interviu pentru DCNews, ce tip de invitat nu are ce să caute în emisiunea sa, pe cine nu ar invita, jurnalista ne-a zis: ”Nu există așa ceva. Sunt corectă, imparțială. În emisiune vine acel om interesant pentru public, care are ceva de spus”.

Denise Rifai, despre intrarea în politică. Motivul care a întors-o din drum: E ca-n iubire

Întrebată dacă, după demisia de la Realitatea, s-a gândit să intre în politică și să pună "stop" presei, jurnalista de la Kanal D ne-a spus:

„Am primit foarte multe oferte să intru în politică, dar le-am refuzat. Este ca în iubire, trebuie să apară acel bărbat căruia să îi spui Da cu toată inima. Nu a reușit să mă convingă niciun partid până acum că merită să renunț la profesia mea pentru o viață politică. A contat mult și faptul că îmi doresc să fac această emisiune, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, un post generalist; e un format care mă pune în valoare ca jurnalist și intervievator și care răspunde curiozității publicului larg în ceea ce privește o serie de personalități ale scenei publice românești”, a explicat Denise Rifai.