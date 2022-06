Premierul bulgar îndeamnă Macedonia de Nord să dea dovadă de ”curaj” și să accepte acordul francez privind aderarea la UE

”Dacă aș fi în locul lui, nici nu m-aș gândi de două ori. Dacă poate intra în istorie deschizând ușa Macedoniei de Nord în UE, cred că este o bună realizare pentru un prim-ministru. Dar este nevoie de curaj”, a declarat prim-ministrul în exercițiu al Bulgariei, Kiril Petkov, potrivit Politico.

Petkov a pierdut miercuri un vot de cenzură după ce rivalii politici au valorificat disputa controversată cu Macedonia de Nord pentru a răsturna coaliția sa de guvernare. Petkov a spus că își va semna scrisoarea de demisie luni și că se așteaptă ca Bulgaria să organizeze noi alegeri parlamentare.

Petkov se află la Bruxelles pentru a participa la un summit al Consiliului European în care Bulgaria a fost criticată pentru obstrucţionarea discuţiilor de aderare ale Macedoniei de Nord, nu doar din partea lui Kovačevski şi alţi lideri din Balcanii de Vest, ci şi din partea unora dintre cei mai influenţi şefi de stat şi guvernare ai UE.

”Este corect față de Macedonia de Nord? O să spun foarte sincer: nu”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, la un summit al liderilor UE, joi seară. ”De asemenea, am pus colectiv o mare presiune asupra Bulgariei în ultimele luni”, a mai adăugat Macron.

Macron l-a lăudat pe Petkov, despre care președintele francez a spus că ”a făcut totul”, dar a spus că Macedonia de Nord a fost o victimă a politicii interne a Bulgariei.

”Este și rezultatul unei crize politice din Bulgaria”, a spus Macron

Petkov, în interviul de vineri dimineață, a spus că acest compromis propus de Franța ar trebui privit ca un ”acord european” și nu ca un acord doar între Bulgaria și Macedonia de Nord.

Din punct de vedere istoric, Bulgaria a fost un campion major în acordarea aderării la UE națiunilor din Balcanii de Vest, iar Petkov a spus că așa a rămas. Dar el a mai spus că există probleme serioase cu privire la drepturile etnicilor bulgari în Macedonia de Nord și că acești cetățeni au nevoie de protecții mai puternice în Constituția Macedoniei de Nord.

Petkov a insistat că a dat dovadă de curajul politic necesar pentru a lupta împotriva intereselor înrădăcinate, a închide corupția și a face eforturi pentru un acord cu Skopie.

”Dacă guvernul nostru ar fi fost cel mai stabil din lume, nu am avea deloc această discuție”, a spus el.

”Dacă am fi închis un ochi la vechile practici corupte și nu am fi fost atât de deschisi împotriva, de exemplu, folosirii gazului ca armă în cadrul blocului... acum ai fi avut o națiune nu foarte vocală, foarte stabilă în UE. Dar ceea ce am fi ratat este capacitatea părților de a spune: „Bine, bine, vrem să ne mișcăm mai repede”. Așa că sunt mai mult decât fericit că am plătit prețul acum cu acest vot de neîncredere. Pentru că doar așa se întâmplă schimbarea. Altfel, ești blocat în... în mahala”, a concluzionat Petkov.

