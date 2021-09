Premieră în industria vitivinicolă naţională, un soi nobil de viţă de vie va avea o zi de sărbătoare internaţională

Oficialităţi, crame, asociaţii, somelieri, pasionaţi de vin şi nu numai se întâlnesc la Mediaş pe data de 18 Septembrie la ora 18 pentru proclamarea Zilei Internaţionale de Fetească regală, primul soi de viţă de vie romanesc care va avea o zi dedicată în care să fie sărbătorită.

Cel mai cultivat soi la noi în ţară





Soiul Fetească regală provine din zona Daneş, a fost denumit de Ambrosi de la Mediaş şi este cel mai cultivat soi la noi în ţară, motiv pentru care în acest an oraşului Mediaş îi revine onoarea, cinstea şi bucuria de a realiza această primă ieşire a unui soi românesc printre soiurile internaţionale cu zile de acest fel consacrate în mediul de specialitate mondial.



Proclamaţia va avea loc în cadrul Târgului de vinuri "Weinfest Mediaş" 2021 care are loc anual in al treilea week-end a lunii septembrie, aflat la a treia ediţie anul acesta, când castelul din interiorul Cetăţii Mediaş va fi luminat ambiental şi vor fi montate ghirlande luminoase în cinstea aniversării a 100 de ani de când Ambrosi a denumit Feteasca regală.



Evenimentul se va bucura de prezenţă internaţională, degustări de vin la 10 căsuţe, gastronomie, muzică bună, ştampilă personalizată cu evenimentul pe toate coletele de la poştă, coliţe poştale aniversare de colecţie, o expoziţie a personalităţilor medieşene, masterclass-uri de vin şi multe altele.

Martori pe documentul proclamaţiei





Cei interesaţi pot achiziţiona bilete pentru tichetele de degustare de pe site-ul eventim.ro iar 20 de persoane care optează pentru biletul VIP vor semna în calitate de martori pe documentul proclamaţiei, care îşi va lua locul de onoare în viitorul Muzeul al vinului de la Mediaş, oraş cu o bogată istorie viticolă încă de la 1206, situat în mijlocul vechii zone numită Weinland (Ţara vinului) şi supranumit în istorie "Metropola de vin a Transilvaniei".



Intrarea este limitată la 500 de persoane pe zi, se face exclusiv pe bază de bilet de degustare, iar la plecare fiecare participant va primi câte o sticlă de vin din soiul Fetească regală cu eticheta aniversară de 100 de ani, vinificat la Staţiunea de cercetări SCDVV Blaj, înfiinţată pe primele 70 de hectare naţionalizate de la Ambrosi.