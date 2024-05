Cms. Neagu Claudiu susține că evaziunea fiscală poate lua diverse forme, iar autoritățile încearcă să o combată prin acțiuni integrate și realizarea unui profil financiar pentru recuperarea banilor.

„Cine face evaziune fiscală, despre ce sume vorbim și cât de multe cazuri sunt? E ușor să ajungi să faci evaziune fiscală? Ce înseamnă să faci evaziune fiscală?”, a întrebat Laura Duță.

„La noi în țară sunt 1.2 milioane de societăți înregistrate, iar în București, aproximativ o treime.

Evaziunea fiscală îmbracă mai multe forme. Noi cu parchetele, cel puțin cu Parchetul de pe lângă Tribunalul București, având o relație excelentă, încercăm, în sistem integrat, să oprim evaziunea fiscală în sensul în care noi, în decursul unui an, realizăm destul de multe acțiuni operative și încercăm, prin realizarea unui profil financiar, să recuperăm bani.

În decursul acestui an, în luna martie, împreună cu Parchetul de pe lângă Tribunalul București am avut o săptămână mai specială în sensul în care, cel puțin serviciul nostru, Serviciul Central și inclusiv serviciile de la sectoare, am realizat, în săptămâna 4-8 martie, mai multe percheziții domiciliare prin care am încercat să completăm probatoriul pe care îl aveam administrat, până în momentul respectiv, în mai multe dosare penale.", a spus cms. Neagu Claudiu.

Cum se face evaziunea fiscală

Potrivit comisarului, evaziunea fiscală se face prin diverse metode, cea mai comună fiind declararea achizițiilor fictive de la alte societăți de către o firmă pentru a-și reduce taxele și impozitele.

„Cum fac evaziune majoritatea, cât de greu este să probezi și care este prejudiciul la o firmă care face o evaziune? Depinde și de firmă? Depinde de mai multe aspecte?”, a întrebat Laura Duță.

„Noi, în momentul în care documentăm o situație sau un caz penal, avem pârghiile noastre prin care putem să aflăm informații la care cei care fac evaziune nu se așteaptă. Sunt mai multe moduri de comitere a infracțiunii, cea mai folosită este aceea prin care o societate clasică, având un anume obiect de activitate, să spunem construcții, pentru a-și echilibra și pentru a-și diminua taxele și impozitele declară, prin declarațiile fiscale și prin documentele contabile pe care aceștia sunt obligați să le depună, declară achiziții fictive de la alte societăți, fără ca acele societăți să cunoască sau să aibă habar despre relația comercială dintre cele două.

Prima societate își echilibrează livrările și achizițiile și astfel pot obține TVA, impozit pe profit și așa mai departe.”, a spus cms. Neagu Claudiu.

Prejudicii de sute de milioane de euro

„Prejudiciile pe evaziune unde ajung?", a întrebat Laura Duță.

„Prejudiciile pe evaziune sunt destul de mari, cu toate că, de-a lungul timpului, ne-am confruntat cu dosare inclusiv cu prejudicii mici. Când spun mici, poate să însemne și 2 lei, dar pot fi și dosare cu prejudiciu de sute de milioane de euro, pot fi și dosare cu prejudiciu de 10.000 de euro.", a spus Cms. Neagu Claudiu la emisiunea „Culisele Justiției", de pe DC News și DC News TV.

