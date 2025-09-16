Precizările Poliției după amenințările primite de George Simion. A fost deschis dosar penal

Poliţia Română a deschis un dosar penal, după ce AUR a depus o plângere în care a reclamat faptul că liderul formaţiunii, George Simion, ar fi primit ameninţări pe reţelele de socializare.



"În completarea informării din 15 septembrie 2025, referitoare la ameninţări cu moartea adresate pe reţelele sociale unui om politic, Centrul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliţie Române este abilitat să facă următoarele precizări. La nivelul instituţiei a fost înregistrată o plângere penală, formulată de un partid politic. Astfel, în cauză, a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări, conform prevederilor legale", a transmis IGPR într-un comunicat de presă.

Acuzațiile AUR





AUR anunţa luni că a depus o plângere penală "împotriva tuturor celor care au incitat la ură şi violenţă", în urma participării lui George Simion la Festivalul Libertăţii de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), relatează Agerpres.



"Extrema stângă din România şi-a dat din nou arama pe faţă. În urma participării preşedintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertăţii de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertăţii, drepturilor şi suveranităţii organizat vreodată în capitala Marii Britanii, acesta a fost ţinta unui val de ameninţări odioase pe reţelele de socializare. Cei care se pretind 'apărători ai democraţiei' au ajuns să celebreze moartea. Au scris, fără pic de ruşine, că George Simion ar trebui 'să păţească la fel ca Charlie Kirk', activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile.

S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetişti, care au spus 'unde n-ar da Dumnezeu' sau au cerut, pur şi simplu, eliminarea fizică a unui lider politic ales de peste cinci milioane de români. Aceşti indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeaşi soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una", precizau reprezentanţii AUR într-un comunicat de presă.

