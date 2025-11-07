€ 5.0860
Data publicării: 20:58 07 Noi 2025

Polonia a primit şi a desfăşurat sisteme americane anti-dronă Merops
Autor: Elena Aurel

army-recruit-examines-satellite_99658300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio
 

Ministrul Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat vineri că ţara sa a primit şi a desfăşurat sisteme americane anti-dronă Merops în cadrul cooperării aliate pentru protejarea flancului estic al NATO, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul polonez a spus că "aceste sisteme vor îmbunătăţi capacităţile naţionale de detectare şi neutralizare a dronelor" şi a adăugat că "cooperarea cu aliaţii dă rezultate concrete".

Postul de televiziune polonez Polsat a raportat vineri că Merops a început deja să opereze în Polonia, iar soldaţii polonezi sunt instruiţi pentru a le utiliza, după ce echipamentele au fost aduse din baze americane din Germania.

Merops este un sistem modular de luptă împotriva dronelor, fabricat în SUA, a cărui funcţionare se bazează pe detectarea dronelor de dimensiuni mici prin radare, camere electrooptice sau cu infraroşu şi algoritmi de inteligenţă artificială. După ce sunt detectate posibile obiective, sistemul transmite informaţiile către un centru de comandă şi control pentru luarea deciziilor şi pentru a distinge între ameninţări reale şi capcane.

Pe lângă faptul că poate interfera cu semnalele electronice şi sistemele de ghidare ale dronelor agresive, Merops poate trimite drone interceptoare care să neutralizeze sau să deturneze fizic aparatele ostile.

Colonelul american Mark McLellan, director adjunct al operaţiunilor Comandamentului terestru aliat al NATO, a declarat, potrivit agenţiei poloneze PAP, că avantajul principal al sistemului Merops este eficienţa sa din punct de vedere al costurilor, deoarece "este mult mai ieftin decât să trimiţi un avion de luptă F-35 pentru a doborî (dronele) cu o rachetă".

Desfăşurarea acestui sistem face parte din misiunea "Eastern Sentry" a Alianţei Nord-Atlantice.

Sistemele Merops, utilizate de mult timp în Ucraina, sunt de asemenea desfăşurate în România şi vor ajunge în curând şi în Danemarca. 

