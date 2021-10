Polițistă, amendă dată cu părere de rău. Dialogul GENIAL cu șoferul prins: Mi se pare CIUDAT, nu vi s-au dat flash-uri?

O poliţistă a devenit virală după ce a amendat cu părere de rău un şofer prins de radar care circula cu viteză mare în localitate.

Videoclipul cu polițista a devenit viral pe TikTok și a stârnit hohote de râs în mediul online.

Poliţista, filmată cu telefonul mobil de o persoană care se afla în dreapta şoferului amendat, a fost mirată de faptul că tânărul a condus cu viteză în localitate, dar şi că acesta nu a fost atenţionat prin flash-uri de ceilalţi şoferi.

Cu toate acestea, poliţista l-a amendat pe şoferul prins de radar cu 73 de km/h în localitate cu două puncte de amendă.

Întrebat dacă are menţiuni, şoferul a spus că îi pare rău, moment în care poliţista i-a spus că este primul şofer surprins de radar, chiar dacă se afla de mai bine de o oră în acelaşi loc.

Clipul video a făcut peste 21.000 de vizualizări.

Iată dialogul dintre polițistă și șofer

Poliţistă: Bună ziua. Acestea sunt documentele dumneavoastră. Vă rog să le verificaţi. Avem viteza de 73 de km/h în localitate înregistrată de aparatul radar. Două puncte-amendă, adică 290 de lei în 15 zile. Menţiunile dumneavoastră care sunt?

Şofer: Nu am nicio menţiune. Decât că îmi pare rău. Pot să scriu asta?

Poliţistă: Îmi pare rău pentru bugetul dumneavoastră. Dar nu vi s-au dat flash-uri?

Şofer: Nu. Chiar nu am primit şi nici nu am băgat de seamă. Nu am fost atent.

Poliţistă: Ştiţi care e chestia? Că stăm de o oră şi sunteţi primul în radar.

Şofer: E bine cel puţin că trebuie şi la bugetul statului.

Poliţistă: De aia mi se pare ciudat că aţi intrat. Fiecare a mers încet.

Şofer: Poate era vale sau maşina asta, nu am simţit caii-putere

A depăşit viteza legală, dar a scăpat de amendă în instanţă. Greşeala poliţistului, criticată de judecător

În data de 16 mai 2021, femeia conducea un autoturism pe DJ 107, în localitatea Ciugud, cu viteza de 85 km/h, pe un sector pe care viteza legală era de doar 50 km/h. Poliţia Rutieră a oprit-o pe aceasta şi a sancţionat-o cu şase puncte de amendă, dar şi cu suma de 870 de lei.

Deşi a plătit amenda, femeia a observat o greşeală pe procesul verbal. Astfel, pe constatarea contravenţiei nu era specificată ziua, luna şi anul, conform legislaţiei în vigoare. Aceasta a depus contestaţie la Judecătoria Alba Iulia şi a cerut anularea procesului verbal, dar şi anularea amenzii. Acelaşi lucru l-au cerut şi cei de la IPJ Alba când au văzut greşeala.

”Examinând procesul verbal de constatare şi sancționare a contravenției sub aspectul legalității întocmirii sale, instanța apreciază că acesta nu a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor legale incidente, conținând vicii care duc la necesitatea anulării lui sub acest temei. În procesul verbal de contravenție nu s-a menționat data comiterii faptei, respectiv nu figurează ziua, luna, anul în care s-ar fi săvârșit presupusa faptă de natură contravențională, fiind precizată doar ora, respectiv 15.48. Un astfel de viciu inerent al actului administrativ individual atacat nu poate fi complinit prin probațiune extrinsecă”, a precizat magistratul care a judecat cauza, citat de Antena3.