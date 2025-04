Politicianul despre care se vorbește prea puțin: Un om care a schimbat România în tăcere

Crin Antonescu a subliniat meritele certe ale lui Cătălin Predoiu în administrația românească, evidențiind impactul pozitiv al acestuia în ridicarea MCV-ului și nu numai.

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la președinția României la alegerile prezidențiale din 2025, a criticat disfuncționalitățile din justiția din România, subliniind nevoia unei reforme profunde. Acesta l-a lăudat pe Cătălin Predoiu pentru meritele sale, inclusiv ridicarea MCV-ului.

„Justiția este nefuncțională în România (...). Aveți un ministru al Justiției foarte bun, pe domnul Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, a ridicat MCV-ul pentru România. Cu toții suntem de acord că e nevoie de o reformă profundă în justiție, justiția însă nu se mai vrea reformată”, a spus Bogdan Chirieac.



„Justiția nu se mai vrea reformată, dar va trebui să fie. Cătălin Predoiu... folosesc acest prilej să spun că este un om despre ale cărui merite în administrația românească, în Guvernul României, se vorbește puțin.



Cătălin Predoiu este un om care a făcut foarte concret ceva, ca ministru, mai multe lucruri pentru România, de la Schengen la ridicarea MCV-ului.



Ridicarea MCV-ului, pentru cei mai tineri, ani de zile a pus România într-o condiție jenantă și disfuncțională în cadrul Uniunii Europene. Adică pur și simplu eram ca un elev alea cărui unghii și batiste erau controlate la fiecare oră prin acest MCV.



În justiție sunt multe probleme și aș vrea să nu ne limităm la cele care au făcut pasiunea presei și a lumii politice, adică justiția penală, cazurile și dosarele de politicieni. Sunt cazuri care durează cu anii în civil, în litigii economice, în litigii privind proprietatea”, a spus Crin Antonescu.

„Justiția trebuie să câștige încrederea cetățenilor"

Crin Antonescu a explicat că nu poate exista democrație fără stat de drept și justiție eficientă. Potrivit acestuia, justiția trebuie să câștige încrederea cetățenilor, iar încrederea în instanțe este scăzută, la fel ca în partidele politice.

„Achiziții, licitații, investiții, dezvoltări, toate aceste lucruri înseamnă pierderi de bani, lezări de drepturi de proprietate ale unor oameni, ale unor agenți economici, ale unor companii. Toate lucrurile acestea vor trebui abordate. În statul român, în care justiția e o componentă fundamentală, nu am democrație dacă nu am stat de drept, justiție independentă și funcțională - că ea poate să fie independentă, dar să nu fie funcțională, să nu fie eficientă - până când nu avem încredere. Justiția trebuie să câștige încrederea cetățenilor, la rândul ei.



Toată lumea măsoară câtă încredere au cetățenii în partidele politice. Puțină, dar să știți că nu am foarte multă nici în instanțele de judecată sau, în general, în organismul judiciar”, a spus Crin Antonescu la DC News.







Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News