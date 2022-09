Poliția din Iran: Decesul tinerei de 22 de ani este un eveniment ”regretabil”. Imagini de la proteste: femeile și-au tăiat părul

Șeful poliției din Teheran spune că moartea unei tinere aflate în arest săptămâna trecută a fost un incident „nefericit” care nu ar trebui să se repete, relatează presa locală. Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, și-a pierdut cunoștința la câteva ore după ce a fost reținută de poliția morală pentru că ar fi încălcat reguli stricte legate de purtarea hijabului. Martorii i-au acuzat pe ofițeri că au bătut-o, stârnind proteste în capitală și provincia ei natală, Kurdistan, scrie BBC.

Dar generalul de brigadă Hossein Rahimi a numit astfel de afirmații „lașe” și a insistat că femeia nu a suferit nicio vătămare fizică. „Vom aștepta până în ziua judecății, dar nu ne putem opri din activitatea noastră de securitate”, a transmis luni agenția de presă Fars.

Doamna Amini, partea a minorității kurde din vestul orașului Saqez, a murit vineri în spital, după ce a petrecut trei zile în comă. Ea a fost reținută în fața unei stații de metrou din Teheran, marți, de poliția morală. Ei au acuzat-o că a încălcat legea care cere femeilor să-și acopere părul cu o basma, iar brațele și picioarele cu haine largi.

Potrivit martorilor, ea a fost bătută în timp ce se afla într-o dubă de poliție care a dus-o la un centru de detenție. Poliția a respins acuzația și a transmis că aceasta a suferit „insuficiență cardiacă bruscă” în timp ce aștepta împreună cu alte femei. Au apărut imagini CCTV care au arătat-o pe femeia în cauză vorbind cu o femeie din rândul oficialilor, care o apucă agresiv de haine. Ea este apoi văzută ținându-și capul cu mâinile și prăbușindu-se la pământ.

Ministrul de interne a declarat sâmbătă că doamna Amini „se pare că a avut probleme fizice anterioare”.

Cu toate acestea, tatăl ei a declarat duminică pentru presa pro-reformă că tânăra era „în formă și nu are probleme de sănătate”. El a mai spus că fiica lui a suferit vânătăi la picioare și că filmările camerelor de supraveghere au arătat o „versiune editată” a evenimentelor. Moartea ei a declanșat critici pe scară largă la adresa acțiunilor poliției morale, care a lansat recent o represiune împotriva „îmbrăcăminții necorespunzătoare”.

În mai multe localități au fost declanșate proteste.

