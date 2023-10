Podul Grant, închis de Primăria București. Avocat: Am renunțat să-mi duc copilul la școală. Eram deja fleașcă și eu, și el. Să-i mulțumim acestui stat eșuat

După articolul „Nebunie în București. Din cauză că Podul Grant a fost închis, traficul a fost un coșmar luni dimineață. Așa va fi până în martie 2024”, un avocat ne-a scris ce a pățit luni dimineață când a vrut să meargă cu al său copil la școală.

„NU exista rute alternative... id#otii din primarii habar nu au! Totul este blocat. Eu am renuntat sa-mi duc copilul la scoala. Am stat in masina 40 de minute sa intru dinspre Zboina Neagra spre calea GIulesti. Apoi am mers pe jos la tramvai. Dupa alte 30 de minute in care nu ne-am putut urca in tramvai, am decis sa ne intoarcem acasa. Eram deja fleasca si eu si copilul. Sa-i multumim acestui stat esuat care ne ia si dreptul de a ne duce copiii la scoala”, ne-a scris avocatul.

Circulaţia vehiculelor pe Podul Grant, pe sensul de mers dinspre Calea Crângaşi către Strada Turda, a fost restricţionată începând din noaptea de duminică spre luni, ora 24,00, pentru efectuarea de lucrări de reabilitare.





Până la finalizarea acestora, circulaţia se va realiza pe trasee alternative prin Şoseaua Virtuţii - Splaiul Independenţei, respectiv Calea Crângaşi - străzi adiacente - Calea Giuleşti, a informat Primăria Capitalei, vineri, prin intermediul unui comunicat de presă.



Restricţiile vor fi semnalizate cu ajutorul unor panouri de presemnalizare instalate în intersecţiile principale.

„După închiderea de către PMB a circulației pe Podul Grant, Sectorul 6 este blocat. Există un plan de dirijare a traficului la care participă Brigada Rutieră, Poliţia Locală a Sectorului 6 și Politia Locală a Sectorului 1.

Cu toate acestea se circulă extrem de greu. Fac apel la Primăria Capitalei să se alăture, cu propria Poliție Locală, eforturilor de dirijare a traficului, sa iasă din Centru și în astfel de situații să vină și în cartiere.

De asemenea, fac apel la domnul primar general să scurteze timpul de execuție a lucrărilor prin alocare de resurse suplimentare (să se lucreze în trei schimburi) și printr-o bună mobilizare de șantier și o monitorizare permanentă.

Cu toții am făcut peste o oră să ieșim din cartiere. Eu, personal, de mâine mă voi duce la serviciu cu transportul în comun. În măsură posibilităților, fac apel la dumneavoastră să folosiți cu precădere transportul în comun.Tramvaiul 41 circulă, fac apel la STB să suplimenteze capacitatea de transport”, a scris Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pe Facebook.

