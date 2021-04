PNL Sector 1 o acuză pe Clotilde Armand că vrea să aprobe bugetul "încălcând din nou legea"

"Context: Blocajul în Primăria Sectorului 1 a rezultat în urma deciziei executorii a Tribunalului Bucureşti din 30 martie 2021, prin care se suspendă HCL nr. 291/2020, care vizează reorganizarea unor structuri din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, conform propunerii primarului Clotilde Armand. Este vorba, între altele, despre desființarea Administrației Piețelor, Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice şi Centrului Cultural. Prin decizia instanței, se revine, în fapt, la starea anterioară reorganizării, conform art. 14 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care prevede faptul că: 'Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.'

Doar că proiectul de buget local pus în dezbatere publică de primarul Armand ignoră decizia instanței, iar dezbaterea și votarea lui în această formă ar expune administrația locală a sectorului riscului unui blocaj generalizat. Suspendarea executării hotărârii Consiliului Local 291/2020 trebuie respectată cu strictețe, iar proiectul de buget trebuie întocmit în baza organigramei anterioare hotărârii de consiliu local suspendată prin decizia instanței. Menționăm că instituția juridică a suspendării se dispune de către instanță atunci când există dubii întemeiate cu privire la respectarea principiului legalității.

Mai mult, convocarea pentru mâine a unei ședințe de îndată pentru votarea bugetului încalcă legea 273/2006 privind finanțele publice locale, care prevede că, după cele 15 zile în care proiectul de buget este în dezbatere publică (termen care expiră astăzi), urmează cinci zile de analiză a contestațiilor. În capitolul legii privind aprobarea și centralizarea bugetelor locale, art. 39, punctul 4 prevede clar că ”În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, însoțit de raportul ordonatorului principal de credite și de contestațiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităților deliberative, de către ordonatorii principali de credite”. Deci, cel mai devreme, bugetul local al sectorului 1 ar putea fi votat abia începând cu data de 10 aprilie", transmite PNL Sector 1.

Soluțiile PNL pentru deblocarea primăriei

"Echipa PNL propune public câteva soluții imediate pentru deblocarea situației din primăria sectorului 1: (i) convocarea unei ședințe de îndată pentru adoptarea unei organigrame conforme cu decizia instanței și cu legile în vigoare, altfel existând riscul ca toate actele emise de primărie după 30.03.2021 să fie contestate în justiție, ceea ce ar genera noi costuri prin litigiile pierdute de administrație; (ii) sesizarea Prefectului, respectiv a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru puncte de vedere legate de situația legală a reorganizării, în urma deciziei instanței de suspendare; (iii) rescrierea integrală a proiectului de buget local prin reflectarea situației anterioare HCL suspendate de instanță; (iv) dezbaterea publică a proiectului de buget; (v) adoptarea până pe 22 aprilie, conform legii, a bugetului sectorului 1 pentru anul 2021.

'Nimeni nu este mai presus de lege. Este un principiu sacru într-un stat de drept, de la care nu există excepții, indiferent cine este făptuitorul. Pentru asta au ieșit milioane de români în stradă, nu ne putem bate joc de speranțele și așteptările lor. Am analizat, împreună cu specialiști în finanțe locale și colegii consilieri locali, bugetul propus pentru Sectorul 1 și am constatat aceste încălcări flagrante ale legii și ale deciziei instanței. Dacă le-am ignora, am deveni complicii unui blocaj general pe termen lung al administrației locale, fiind în imposibilitatea de a răspunde nevoilor cetățenilor.

Am venit cu cinci soluții imediate la situația gravă în care ne aflăm. Pentru binele locuitorilor sectorului 1 și pentru a ne asigura că banii cetățenilor sunt cheltuiți în mod legal, o asigurăm pe Clotilde Armand de tot sprijinul echipei noastre pentru a aproba bugetul în cel mai scurt timp și în condiții de legalitate. Consilierii PNL vor merge astăzi la o discuție programată la ora 15, pe tema bugetului, și vor expune toate aceste probleme și soluții, în speranța că măcar acum, în ultimul ceas, vor fi înțelese bunele noastre intenții, iar soluțiile noastre vor fi puse în aplicare de urgență', a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1", se arată în comunicatul de presă.