Pilotul automat al unui autoturism Tesla i-a salvat viața șoferului care a adormit la volan / VIDEO

Un tânăr norvegian de 24 de ani era în stare de ebrietate la volanul vehiculului Tesla și a adormit. Din fericire, sistemul de pilot automat al mașinii a evitat un accident fatal. Pățania a fost făcută publică chiar de poliție, pe contul de Twitter, după ce ofițerii au intrat în posesia unei filmări doveditoare care a fost făcută de o persoană aflată în altă mașină.

#Tesla owner in #Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help. @Tesla saves lives!! ???? pic.twitter.com/fi18Pw14Sb — Alvin Foo (@alvinfoo) August 1, 2021

Vehiculul model S a rămas pe banda lui, chiar dacă șoferul era inconștient, iar funcția de pilot automat a împiedicat coliziunea cu alte mașini.

Când autoturismul nu a mai detectat prezența șoferului, s-a oprit și a acționat luminile de avarie chiar într-un tunel. Serviciile de urgență au ajuns ulterior la fața locului, scrie Digi24.

Potrivit presei norvegiene, 8% din accidentele mortale înregistrate anual în Norvegia implică un șofer beat. Vineri, 30 noiembrie, șoferul de 24 de ani a avut noroc.

Pe pagina oficială de Twitter, Poliția a scris: „O Tesla se oprește în tunel. Se pare că este un bărbat de 24 de ani a adormit la volan. De asemenea, el este beat și refuză să recunoască că s-a urcat la volan. Dar există un videoclip cu el din mașină... Au fost luate toate probe necesare”.

Poliția a mai precizat că tunelul Nøstvet a fost închis temporar, potrivit Jurnal.md.

Românul plecat cu TICO în Grecia, lecție de viață: Am să știu să râd pentru că mi-am trăit viața din plin

Ion Iliescu a devenit cunoscut ca românul care și-a urcat familia în Tico și a străbătut mii de kilometri de Grecia. S-a întors în țară, în același Tico, pentru al patrulea an la rând, și a povestit experiența.

”Am încheiat și vacanța pe acest an. Ce pot să zic... sunt mut. După 2950 km dus întors și toate locurile superbe pe care le-am descoperit, ne-am întors cu amintiri despre care putem să povestim nepoților. Am doi copii cu ochi albaștri care (mi-au spus în mare secret) că lui David i se face un gol în stomac când vede apă turcoaz, lui Alexandra i se zbârlește părul pe mână când, după o curbă se zărește marea de sus de un albastru ireal. Cum să nu faci tot ce îți stă în putință să le trezești astfel de senzații?

De patru ani mergem în Grecia cu aceeași mașină (tico) care este o mașină excepțională, am impresia că și ei îi place. Motorul se schimbă când plecăm la drum, trage mai bine, urcă în turații mai repede. Nu are electronică, totul e mecanic și orice inconvenient îl afli în secundă următoare. Pentru cei ce se îngrijorează de starea tehnică a mașinii îi asigur că am grijă de ea ca de copilul meu, are totul schimbat cu piese noi, totul reglat ca la carte. Ca să faceți o comparație, o bujie costă 10-15 lei, eu am dat 85 de lei pe una. De ce? Pentru că sunt obsedat de perfecțiune și nu poți fi perfect cu ieftineală. Mai avem un Spark dar nu e de plecat cu el la drum, ne obosește la drumuri scurte (...)”, a precizat Ion Iliescu (citește continuarea AICI).