Pictura care arată îmbătrânirea umană în timp ce treci pe lângă ea

În opera de artă, care a devenit virală pe rețelele de socializare, chipul unei femei îmbătrânește cu mulți ani atunci când faci câțiva pași în direcția opusă.

Artistul autodidact adoptă o abordare unică și complet modernă a acestei tradiții vechi, creând picturi care conțin imagini duale, care se transformă pe măsură ce te deplasezi de la o parte la alta a piesei.

Deși Cadenas nu și-a început cariera de artist până la treizeci de ani, curiozitatea și dorința de a experimenta l-au determinat rapid să-și dezvolte propria tehnică distinctivă.

Inspirat de imaginile pe care le văzuse pe cărți în copilărie, artistul a fost surprins de ideea de a imita acest efect în picturile sale în ulei. Artistul creează creste verticale pe pânză pentru a oferi un relief pe care poate produce două imagini separate.

Rezultatul este o pictură tridimensională extrem de detaliată, atât de mult încât aproape că arată ca o fotografie. Protagonistul pare a fi o singură persoană la prima vedere, dar nu este așa: privind tabloul de la dreapta la stânga, subiectul se schimbă.

Potrivit Galeriei Jordi Barnadas, Sergi Cadenas este unul dintre cei mai mari artiști din lume, iar picturile sale se află în muzeul elvețian Porrentruy Optical Art (POPA).

Lucrarea lui Cadenas a câștigat o mare apreciere internațională, iar picturile sale fac parte din colecții private din întreaga lume, potrivit Greekreporter.com.

Painting by Sergi Cadenas shows human aging as you walk by it pic.twitter.com/lY58E6O5cm