Peştii din specia caras auriu ar putea conduce vehicule în mediu terestru - Video

Într-un studiu ce va fi publicat în ediţia din februarie a revistei ştiinţifice Behavioural Brain Research, care a fost analizat de oameni de ştiinţă independenţi, cercetătorii de la Universitatea Ben-Gurion din Beer Şeva, cel mai mare oraş din deşertul Negev din sudul Israelului, au creat un dispozitiv ce permite unui caras auriu care înoată într-un acvariu, plasat la rândul său pe o platformă rulantă robotizată, să se deplaseze.

Cercetătorii israelieni au ataşat camere de filmat care urmăreau mişcările peştelui şi care erau conectate la un computer ce ghida vehiculul. Atunci când carasul auriu se deplasa spre partea frontală a acvariului, vehiculul mergea înainte, iar atunci când peştele rămânea în partea din spate a acvariului, vehiculul rămânea imobil, au precizat autorii studiului.

Ei au publicat pe internet şi o înregistrare video prezentând un 'vehicul condus de un peşte'.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34