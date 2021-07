FOTO: Peștișorii aurii devin adevărați MONȘTRI când sunt aruncați în ape sălbatice

Un oraș din statul american Minnesota a cerut localnicilor să nu își mai arunce peștii din acvariu în sălbăticie după ce nu-i mai vor, după ce au descoperit un caras auriu uriaș într-un lac.

Conform BBC, aceste animale de companie des întâlnite în acvariile de domiciliu pot crește mult mai mari în sălbăticie și pot cauza daune majore ecosistemelor în care ajung. Orașul Burnsville a dat publicității mai multe fotografii cu câțiva „monștri” de carași aurii care au fost prinși în lacul Keller în timpul unor sondaje periodice. Peștii pot contribui la o calitate mai scăzută a apei în care sunt aruncați prin deranjarea sedimentelor și dezrădăcinarea plantelor.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2