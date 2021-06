Peste 70 000 de români, vaccinați în ultimele 24 de ore 

Potrivit CNCAV, din cele 70.255 de persoane vaccinate, 20.679 au primit prima doză de vaccin, iar 49.576 pe a doua. 58.610 persoane au primit vaccin Pfizer, 3.331 Moderna, 3.098 AstraZeneca și 5.216 au primit vaccin Johnson&Johnson.

De la începutul campaniei de vaccinare, 4.425.234 de persoane au fost vaccinate, dintre care 3.755.604 cu ambele doze.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 35 de reacții adverse, 9 dintre ele de tip local și 26 de tip general. În total, de la începutul campaniei de vaccinare au fost înregistrate 16.227 de reacții adverse.

CNCAV precizează că 154 reacții adverse sunt în curs de investigare, conform Mediafax.

Peste 5000 de copii, vaccinați în ultimele trei zile

Peste 5.100 de copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani au fost vaccinaţi în ultimele 72 de ore, iar de la debutul campaniei de vaccinare au fost imunizaţi peste 114.000 de adolescenţi şi tineri cu vârste între 16 şi 19 ani, a anunţat sâmbătă preşedintele Comitetului naţional pentru coordonarea vaccinării anti-COVID, Valeriu Gheorghiţă.



"Din 2 iunie şi până astăzi, practic în ultimele 72 de ore, s-au vaccinat peste 5.100 de copii cu vârsta între 12 şi 15 ani, iar de la debutul campaniei de vaccinare până la acest moment au fost vaccinaţi peste 114.000 de adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. Cred că este un mesaj puternic pe care generaţia tânără îl dă, pentru că, indiferent cum am vedea lucrurile şi din ce perspectivă ne-am uita, copiii reprezintă viitorul nostru", a declarat coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID, în debutul evenimentului "Senatul Copiilor", organizat la Palatul Parlamentului.

Vaccinul, foate important pentru copiii cu afecțiuni cronice





Valeriu Gheorghiţă a reamintit că, de curând, Agenţia Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea vaccinului anti-COVID de la BioNTech - Pfizer pentru minorii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani. El a explicat motivele pentru care este recomandată vaccinarea în cazul minorilor.



"Avem, din păcate, copii care sunt cunoscuţi cu afecţiuni cronice, care sunt în evidenţă cu boli neoplazice, cu boli hematologice, cu diabet, cu obezitate, cu boli cardio-vasculare, cu boli renale. Or, este foarte complicat să fii în pielea unui părinte care are în grijă un astfel de copil, un copil vulnerabil, care are aceleaşi drepturi la viaţă, la sănătate, la educaţie ca toţi ceilalţi copii. Oferind această posibilitate de prevenţie copiilor vulnerabili, putem să fim mai siguri pe mediul în care ei merg, pe mediul în care îşi dezvoltă viitorul. (...) În cazul celor care nu sunt în evidenţă cu boli cronice, vaccinarea împotriva COVID-19 reduce riscul de transmitere, de infecţie şi în felul acesta protejează mai bine familia, mediul şi colectivitatea", a spus medicul.