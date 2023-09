Pescobar: Nu s-a găsit niciun fel de marfă stricată. Vindem 1000-1500 kilograme. Taverna Racilor nu este închisă

„Sunt dator si eu cu o explicatie opiniei publice cat si mediei din România! Nu s a gasit nici un fel de marfă stricata, toata marfa era in termen buna ptr consum, nu am respectat temperatura pe parcursul transportului de 1 ora de la depozitul nostru din Giurgiu pana la taverna din herastrau, in loc de -18 grade C marfa a ajuns la -6 grade celsius! Anpc a constatat acest lucru si s a dispus confiscarea ! Mentionez ca zilnic la taverna din Herastrau vindem intre 1000-1500 kg de peste si fructe de mare!! taverna nu este inchisa, vă asteptam la noi cu cele mai bune produse din România”, a scris Pescobar.

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat, în perioada 1 iunie - 15 septembrie 2023, mai multe acţiuni de control la Taverna Racilor Herăstrău - Bucureşti, administrată iniţial de SC Nedsea SRL, iar în prezent de SC Commercial Diplomatic Club SRL (societăţi promovate în media de Paul Nicolau, cunoscut ca şi Pescobar).

"În urma deficienţelor constatate, comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov au aplicat următoarele sancţiuni: în data de 01.06.2023 - administrator SC Nedsea SRL - amenzi contravenţionale în valoare de 25.000 lei; un avertisment; oprirea definitivă de la comercializare a 156 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 2600 lei; oprirea temporară a unităţii de la prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor. Ulterior, a fost verificată măsura dispusă de oprire temporară a unităţii de la prestarea serviciilor şi s-a constatat că aceasta nu a fost respectată, societatea fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei şi s-a propus emiterea deciziei de închidere a unităţii", se precizează în comunicat.

Ulterior, în data de 3 iunie (administrator SC Nedsea SRL) a fost solicitată verificarea măsurilor dispuse şi s-a constatat ca deficienţele au fost remediate. În data de 22 iunie (administrator SC Nedsea SRL) au fost dispuse mai multe măsuri vizând amenzi contravenţionale în valoare de 75.000 lei, oprirea definitivă de la comercializare a 84 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 2500 lei, oprirea temporară a unităţii de la prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor, propunerea de închidere temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate şi propunerea de încetare a practicilor comerciale incorecte. În 28 iunie a fost emisă decizia nr. 259 de închidere temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru SC Nedsea SRL. În 24 iunie, a fost efectuat un alt control constatându-se că la acelaşi punct de lucru funcţiona SC Commercial Diplomatic Club SRL. În urma controlului au fost dispuse amenzi contravenţionale în valoare de 15.000 lei, oprirea definitivă de la comercializare a 186 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 8100 lei, şi oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor (agregate figorifice).

