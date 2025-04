Personalitatea așezată la loc de mare cinste la funeraliile Papei Francisc. A eclipsat toți cardinalii de la Vatican / foto în articol

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a participat la Liturghia de înmormântare a Papei Francisc, care a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 26 aprilie 2025, potrivit orthodoxtimes.

Înainte de începerea slujbei, în incinta Bazilicii Sf. Petru, Patriarhul Bartolomeu i-a adus un omagiu regretatului Papă depunând pe racla sa un buchet de trandafiri albi. Preasfinția Sa a fost salutată cu căldură de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și de prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, împreună cu soția sa. După terminarea procesiunii, în după-amiaza zilei de sâmbătă, Patriarhul Ecumenic a plecat spre Istanbul.

​Anthony J. Limberakis, un lider proeminent al laicilor ortodocși din Statele Unite și un susținător dedicat al Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol, a precizat într-un mesaj publicat pe Archons.org, că Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, a participat la funeraliile Papei Francisc la Roma, pe 26 aprilie 2025, și i-a fost acordată o poziție de onoare specială, în conformitate cu prerogativele sale ecleziastice, așa cum sunt ele stipulate în canoanele Sinoadelor Ecumenice ale Bisericii Creștine nedivizate.

Astfel, Patriarhul Bartolomeu a stat într-o poziție de mare onoare, lângă altarul principal și în fața Cardinalilor Bisericii Romano-Catolice. Această așezare respectă canonul 3 al celui de-al Doilea Sinod Ecumenic, ținut la Constantinopol în anul 381, care stipulează că, în ordinea ierarhilor, Arhiepiscopul Constantinopolului este al doilea după Episcopul Romei:

„Episcopul Constantinopolului... să aibă prerogativa de onoare după Episcopul Romei, pentru că Constantinopolul este Noua Romă”, se arată în canonul 3.

Al Patrulea Sinod Ecumenic, ținut la Calcedon în 451, a subliniat, de asemenea, că Scaunul Sacru al Constantinopolului „se bucură de aceleași privilegii ca vechea Romă imperială și trebuie să fie înălțat în materii ecleziastice așa cum este și ea, ocupând locul imediat următor acesteia.”

Consiliul Penthekti (Quinisext) din anul 692 a confirmat că „scaunul Constantinopolului va avea aceleași privilegii ca scaunul Vechii Rome și va fi prețuit în chestiunile bisericești la fel ca acela, fiind pe locul al doilea după el.”

Patriarhul Bartolomeu a declarat că Papa Francisc a fost un „frate prețios în Hristos” și „un adevărat prieten al Ortodoxiei.” A adăugat:

„De-a lungul celor doisprezece ani de pontificat, a fost un prieten fidel, un tovarăș și un susținător al Patriarhatului Ecumenic... A lăsat în urmă un exemplu de smerenie autentică și de dragoste frățească”, a mai zis acesta.



Poziția de înaltă onoare a Patriarhului Ecumenic la funeraliile Papei Francisc a fost doar un semn recent al respectului profund de care se bucură în întreaga lume creștină. Un alt semn important este faptul că. În septembrie, Patriarhul Bartolomeu va merge în SUA unde i se va arcorda Premiul Templeton, un prestigios premiu internațional care îi va fi decernat în onoarea „eforturilor sale de pionierat în îmbinarea înțelegerilor științifice și spirituale ale relației umanității cu lumea naturală, reunind oameni de credințe diferite pentru a răspunde chemării de a ocroti creația.”

