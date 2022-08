Ultima SuperLună a anului 2022, 11 august. Perseidele ating apogeul în weekend. Privește cerul, urmează o ploaie de stele

O superlună precum cea din august se întâmplă doar de trei până la patru ori pe an. Numită de tribul nativilor americani algonchin după peștii sturioni care au fost prinși mai ușor în Marile Lacuri și alte corpuri de apă în această perioadă a anului, luna sturion încheie seria de patru superluni din 2022, care a început în mai, potrivit CNN. După apusul soarelui, priviți spre sud-est pentru a vedea această superlună răsărind. Aceasta va atinge vârful de iluminare după ora 21:00.

„În anumite perioade ale anului, Luna se află în cel mai apropiat punct de Pământ și acestea se numesc superluni”, a declarat Mike Hankey, manager de operațiuni pentru Societatea Americană a Meteoriților, pentru CNN. „Este doar un punct natural al orbitei lunii. La fiecare extremă, luna este fie puțin mai mare, fie puțin mai mică (în punctul său cel mai îndepărtat), dar nu este o diferență uriașă”.

Perseidele ating apogeul în august

Ploaia de meteoriți Perseide durează între 14 iulie și 1 septembrie, iar vârful vizibil din acest an va avea loc la ora vineri, cu o oră înainte de miezul nopții. În anii precedenți, Perseidele au fost o ploaie mult așteptată de pasionații de astronomie în emisfera nordică, unde de obicei este mai vizibilă. Fenomenul este vizibil doar atunci când luna nu este într-o fază care domină cerul.



Anul acesta, Perseidele, care se intensifică începând de seara târziu până în zorii zilei, au fost mai vizibile la începutul lunii august, când luna părea mai mică și mai slabă. În anii precedenți, acestea au fost cele mai vizibile pe cerul aproape neluminat de lună. Fragmentele de meteoriți provin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care are nevoie de 133 de ani să orbiteze în jurul Soarelui o singură dată, potrivit NASA. Cometa a intrat ultima dată în sistemul solar în 1992.

Ce sunt Perseidele

"Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracțiune de secunda vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numește meteorit.

Este ploaie de stele?

Aceștia au răspuns și la întrebarea care stă pe buzele multora: ”Este ploaie de stele?". "Nicidecum. În timpul unei ploi de stele se pot observa câteva mii de meteori pe oră, acestea fiind foarte rare.", au explicat specialiștii.

Urmărind bolta cerească veți vedea stelele și Calea Lactee. Uneori o dâră luminoasa, ce va dura mai puțin de o secundă, se va vedea printre stele. În vechime părea că una din stelele de pe cer a căzut, de aici venind numele de „stea căzătoare". Desigur că stelele nu au cum sa cadă, de fapt ați observat o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, care a intrat în atmosfera Pământului și la frecarea cu aerul a făcut ca acesta să emită lumină (ionizare). Citește mai multe AICI

