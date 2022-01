Pericol de inundaţii în mai multe judeţe, săptămâna aceasta

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit cod galben, valabil de astăzi, de la ora 18.00 până joi, la ora 16.00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Crişul Negru (judeţul Bihor) și Arieş (judeţul Alba).

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare începând de mâine de la ora 20.00 până miercuri la miezul nopții pe unele râuri din judeţele: Maramureş şi Satu Mare.

Dispeceratul central și cele de la nivelul celor trei Administrații Bazinale de Apă- Apele Române Someș-Tisa, Apele Române Mureș și Apele Române Crișuri - realizează fluxul informațional în situații de urgență. Autoritățile locale, judeţene și Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență sunt informate permanent în legătură cu evoluția situației hidrometeorologice.

Toți deținătorii de poduri și podețe trebuie să își curețe șanțurile și rigolele pentru a menține în permanență libere secțiunile de scurgere ale apelor. Circulația cu autovehicule în zonele aflate sub coduri hidrologice trebuie să se desfășoare cu prudență. Evitați activitățile din proximitatea cursurilor de apă aflate sub avertizare hidrologică.

ANM: Vreme caldă în primele zile din 2022;regim termic în scădere semnificativă şi precipitaţii temporare,după 5 ianuarie

Regimul termic va fi oscilant în următoarele două săptămâni (3 - 16 ianuarie), cu un episod de încălzire peste nivelul acestei perioade, urmat de un interval în care vremea se va răci accentuat, iar condiţiile de apariţie a precipitaţiilor vor fi ridicate, mai ales după data de 5 ianuarie, conform prognozei de specialitate publicate, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



În Banat, până în data de 5 ianuarie, temperatura aerului va fi în creştere până la medii ale maximelor de 14 grade şi ale minimelor de 6 grade, valori ce vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă din an. După această dată, vremea se va răci semnificativ, iar valorile termice se vor apropia de mediile multianuale. Media valorilor diurne va oscila până la sfârşitul intervalului între 4 şi 6 grade, iar a celor nocturne între -2 şi zero grade. Condiţii pentru precipitaţii temporare vor fi după data de 5 ianuarie, cu probabilitate mai mare însă în intervalul 8 - 10 ianuarie.



În Crişana, în primele zile ale intervalului, temperatura aerului va fi în creştere până la medii ale maximelor de 13 grade şi ale minimelor de 6 grade, valori cu mult peste mediile multianuale specifice perioadei. Ulterior, vremea se va răci semnificativ, însă valorile termice se vor apropia de normele perioadei. Media valorilor diurne va oscila până la sfârşitul intervalului între 3 şi 6 grade, iar a celor nocturne între -3 şi zero grade. Vor fi condiţii de apariţie a precipitaţiilor temporare pe tot parcursul intervalului, probabilitatea mai mare fiind în jurul datei de 5 ianuarie, între 8 şi 10 ianuarie şi după data de 12 ianuarie.



În Transilvania, la începutul intervalului, temperatura aerului va marca o creştere mai ales la valorile diurne, spre medii ale maximelor de 13 grade şi ale minimelor în jurul a două grade, ce vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă din an. După data de 5 ianuarie, vremea se va răci semnificativ, iar valorile termice se vor apropia de mediile multianuale specifice perioadei. Media valorilor diurne va avea variaţii până la sfârşitul intervalului între un grad şi 4 grade, iar a celor nocturne între -6 grade şi -1 grad. Probabilitatea pentru precipitaţii temporare va fi mai ridicată în prima zi a intervalului, în zilele de 5 şi 6 ianuarie şi după data de 8 ianuarie.



În Maramureş, la începutul primei săptămâni, temperatura aerului va fi în creştere până la medii ale maximelor de 11 grade şi ale minimelor de 5 grade, valori cu mult peste normele perioadei. După această dată, vremea se va răci semnificativ, însă valorile termice se vor apropia de mediile multianuale specifice perioadei. Media valorilor diurne va oscila până la sfârşitul intervalului între două şi 5 grade, iar a celor nocturne între -4 şi -2 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii temporare va fi mai ridicată în intervalul 3 - 5 ianuarie şi după data de 8 ianuarie.



În zona Moldovei, temperatura aerului va marca o creştere mai ales la valorile diurne, până la medii ale maximelor de 13 grade şi ale minimelor în jurul a 4 grade, ce vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. După data de 5 ianuarie, vremea va intra într-un proces de răcire, semnificativă la început, iar valorile termice se vor apropia de mediile multianuale specifice perioadei. Media valorilor diurne va avea variaţii, până la sfârşitul intervalului, între un grad şi 4 grade, iar a celor nocturne între -4 şi zero grade. Probabilitatea pentru precipitaţii temporare va fi mai ridicată în intervalul 8 - 12 ianuarie.



În Dobrogea, la începutul intervalului, temperatura aerului va fi în creştere spre medii ale maximelor de 13 grade şi ale minimelor de 6 grade. Ulterior, până în data de 7 ianuarie, vremea se va răci, iar media valorilor diurne va ajunge la 6 grade, în timp ce temperaturile nocturne vor ajunge la 3 grade. După această dată, temperatura aerului va avea variaţii până la sfârşitul intervalului, iar media regională a maximelor va oscila între 3 şi 8 grade, iar a minimelor între -2 şi 5 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mare în perioada 8-10 ianuarie.



În Muntenia, în primele zile ale intervalului, temperatura aerului va fi în creştere spre medii ale maximelor de 14 grade. Minimele termice vor avea uşoare variaţii în jurul a 3 grade, iar apoi, până în data de 7 ianuarie, vremea se va răci: media valorilor diurne va ajunge la 6 grade, iar a celor nocturne la zero grade. După această dată, temperatura aerului va avea variaţii până la sfârşitul intervalului, în timp ce media regională a maximelor va oscila între 3 şi 6 grade, iar a minimelor între -3 şi 3 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată după data de 8 ianuarie, dar mai ales în intervalul 8 - 10 ianuarie.



În Oltenia, temperatura aerului va avea tendinţa de scădere pe aproape tot parcursul intervalului, semnificativă însă în intervalul 5 - 7 ianuarie. La început, valorile termice vor fi cu mult mai ridicate faţă de normele perioadei; media maximelor va fi de 15 grade, iar a minimelor de 3 - 4 grade. În data de 7 ianuarie, media valorilor diurne va ajunge la 6 grade, iar a celor nocturne la zero grade. Spre sfârşitul intervalului, în medie, maximele se vor situa în jurul a 4 grade, iar minimele vor coborî spre -3 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată după data de 8 ianuarie, dar mai ales în intervalul 8 - 12 ianuarie.



La munte, la începutul primei săptămâni, vremea va fi într-un proces de încălzire, iar temperatura aerului va ajunge la medii ale maximelor de 6 grade şi ale minimelor de zero grade, valori cu mult peste normele perioadei. După această dată, vremea se va răci semnificativ, însă valorile termice se vor apropia de mediile multianuale specifice perioadei. Media valorilor diurne va oscila până la sfârşitul intervalului între -4 şi zero grade, iar a celor nocturne între -10 şi -5 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii temporare va fi mai ridicată în prima zi a intervalului, în zilele de 5 şi 6 ianuarie, dar şi după data de 8 ianuarie.

