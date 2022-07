Performanța în educație, premiată de administrația municipală la Târgovişte

Gala performanței în Educație, ediția 2022, la Târgoviște! A devenit tradiție ca la sfârșitul fiecărui an școlar și după susținerea examentelor importante, administrația municipală să își arate sprijinul și admirația pentru cei mai buni elevi ai municipiului.

Și astăzi, ediția 2022 (a șasea), desfășurată în sala multifuncțională a Cinematografului ”Independența” din Târgoviște, a fost un eveniment special, deosebit, un eveniment care a celebrat excelența în educație.

200 de copii au fost premiați la Gala performanței în Educația târgovișteană de anul acesta, copii care – cu pasiune, efort, muncă și încredere, au obținut rezultate excepționale în ceea ce fac.

Un efort comun al școlii, al profesorilor și părinților acestor copii, al unei implicări deosebite a societății civile.

”Gazdele” evenimentului au fost primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, însoțit de echipa de conducere a primăriei (viceprimarii Monica Ilie și Cătălin Rădulescu, city managerul Gabriel Boriga) și având ca invitate pe prefectul județului, Claudia Gilia, inspectorul școlar general al ISJ Dâmbovița, Ileana Nicolaescu, deputatul Carmen Holban, directori din aparatul administrativ al Primăriei.

”Nu e niciun secret că acest moment este unul dintre preferatele mele ca primar: Gala Performanței în Educație reprezintă cununa unor eforturi incredibile pe care copii incredibili le-au depus pentru a obține rezultate de excepție. Iar aceste rezultate devin oglinda noastră, a comunității întregi. Prin acești copii ne ridicăm și noi pe podiumurile cele mai înalte și credem cu mai mult optimism în ziua de mâine și de poimâine.

Nu e un slogan, e o realitate: #EiSuntViitorul și sarcina noastră e să-i sprijinim cu toată puterea. Performanța lor e motivarea care face din oameni buni – oameni si mai buni.

Felicitări din suflet tuturor, elevi, dascăli, părinți!”, a declarat primarul Cristian Stan.

Felicitări a transmis și prefectul Claudia Gilia: ”Performanța înseamnă pasiune, iar rezultatele excepționale nu pot fi obținute decât prin efort și sacrificiu. Educația este fundamentală pentru dezvoltarea fiecăruia, iar într-o societate în care învățământul și meritocrația sunt apreciate la justa lor valoare se nasc comunități dezvoltate în care fiecare om își găsește locul potrivit și duce o viață decentă.

Acest efort nu se poate face de o singură persoană sau de o singură instituție. Este un efort comun, în care școala trebuie sa fie în centru.

Atât Ministerul, cât și administrația locală au obligația să asigure o finanțare care să acopere nevoile reale, profesorii trebuie să fie bine pregătiți, iar părinții și societatea civilă să se implice în mod activ.

În Târgoviște am văzut că această rețetă funcționează. Am felicitat administrația municipală pentru implicare și pentru că este al șaselea an în care performanța este premiată.

Felicitări tuturor celor care au obținut performanțe la învățătură anul acesta și mult succes pe viitor!”, scrie dbonline.ro.

