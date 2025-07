Pensiile magistraților. Nicușor Dan, prima reacție la reforma lui Ilie Bolojan

Propunerea prim-ministrului Ilie Bolojan privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, care include creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și limitarea cuantumului pensiei la salariul net, a generat reacții puternice din partea sistemului judiciar, în special din partea Consiliului Superior al Magistraturii, care avertizează că va contesta modificările la Curtea Constituțională.

Nicușor Dan a afirmat că magistrații care îndeplinesc condițiile actuale de pensionare nu trebuie să se grăbească să părăsească sistemul, subliniind că prevederile tranzitorii din lege le asigură menținerea drepturilor curente. Președintele a mai criticat faptul că actuala legislație le permite unor magistrați pensionari să primească pensia egală cu salariul, ceea ce creează dezechilibre și exod al specialiștilor din justiție.

"Prin acest fenomen, noi am pierdut foarte mulți specialiști. Pe lângă banii pe care i-am pierdut, am pierdut și calitatea actului de justiție"

„În primul rând, știți că am spus asta de mai multe ori, că este total aberant ca, în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care alege să iasă din sistem să fie exact cât salariul. Este evident că asta încurajează oamenii să iasă din sistem. Prin acest fenomen, noi am pierdut foarte mulți specialiști. Pe lângă banii pe care i-am pierdut, am pierdut și calitatea actului de justiție, pentru că nimic nu poate să compenseze experiența pe care oamenii aceștia o au. Calitatea actului de justiție se transpune în multe, inclusiv în indicatori economici, pentru că înseamnă predictibilitate în societate. Tocmai de aceea vreau să le mulțumesc și să-mi arăt respectul față de magistrații care aleg să rămână în sistem, în ciuda faptului că sunt încurajați să iasă. Deci, de ce cineva ar alege, pentru aceiași bani, să rămână în sistem și să nu iasă la pensie? Sunt oameni care au vocație profesională și pentru că sunt oameni care simt responsabilitatea de a pune societatea asta în ordine. Încă o dată vreau să le mulțumesc și să le arăt respectul meu acestor oameni. (...) În ceea ce privește noua lege cu privire la pensiile magistraților, este agreat de toată lumea că o să fie o normă tranzitorie. O să fie o normă care ne spune că persoanele care au avut niște condiții de pensionare, și le au și în acest moment, și le vor păstra. Nu vor fi afectate drepturile persoanelor care au deja aceste pensii”, a explicat Nicușor Dan.

