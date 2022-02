Pensia pe care o primeşte Tudor Gheorghe

Tudor Gheorghe a fost întrebat, duminică, la Antena 3, dacă l-au speriat facturile la energie şi gaze.

„Am marea șansă că nu am noțiunea lor. Nu ştiu despre ele. Mi le plătește fiul. Ei se ocupă, eu nu am noțiunea banilor”, a spus Tudor Gheorghe.

„Am o pensie bună asigurată de la stat, cred că vreo 3.000 de lei liniștiți dacă îmi şi măresc acum. Pentru un artist este o pensie bună”, a mai spus Tudor Gheorghe.

Amintim că, anul trecut, de 1 decembrie, Tudor Gheorghe a vorbit, tot la Antena 3, despre România, clasa politică şi cum ne-am putea recupera după pandemie.

„Mi-e dor de întâlnirea cu oamenii. Am stat prea mult izolați. La unii, în izolarea aceasta, au apărut tot felul de gânduri. Nu am mai avut timp să acționăm. Am stat şi ne-am lăsat duși de tot felul de gânduri negre şi acestea nu sunt aducătoare de fericire. O să fie greu să ne recuperăm. Doar copilașii aia de la ţară, doar de la ei aștept salvarea. Dacă ei vor avea ce trebuie, ţara asta va fi exact cum şi-au dorit-o strămoșii, bunicii, cum mi-o doresc eu şi tu, cei care vedem ce întâmplă azi în spațiul românesc. Când vom avea o Românie efectiv educată, nu vorbe. Oameni care să ştie când se duc să voteze de ce votează şi pe cine votează. Câtă vreme nimeni nu ştie nimic, câtă vreme punem un vot ne lăsăm influențați de un tip cu farmec care apare la televizor şi ne vrăjește frumos. De multe ori, ne-am bazat pe ce am crezut că este şi nu pe ceea ce a fost”, spunea, atunci, Tudor Gheorghe, la Antena 3.

„Mă certa, la un moment dat, Adrian Păunescu, care mă invita să intru în politică. I-am spus că nu ştiu să mint. Nu pot să fiu politician. Aici trebuie să tragi un zid, să fii impasibil la durerile altora. (...) Nu oricine poate fi politician. În ultima vreme, nu am întâlnit un politician adevărat. Oamenii de calitate s-au retras şi în locul lor au apărut cei care au știut să se descurce. La ora actuală, avem lipsă de oameni de calitate în conducerea acestei țări. Avem politruci, nu politicieni. Nici nu au cuvinte, nu au vorbe. (...) Sincer, îmi pare rău de ce se întâmplă”, mai spunea Tudor Gheorghe.

