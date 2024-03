Pe măsură ce Rusia își plânge victimele unui atac mortal, unele familii încă nu știu dacă cei dragi sunt în viață

Evenimentele la instituțiile culturale au fost anulate, steagurile au fost coborâte și divertismentul TV și reclamele au fost suspendate, conform agenției de știri de stat RIA Novosti. Un flux constant de oameni a adus flori la un memorial improvizat lângă sala de concerturi incendiate.

Atacul, revendicat de o filială a grupului Stat Islamic, este cel mai mortal atac pe teritoriul rusesc de câțiva ani, notează TheStar.

Pe măsură ce echipele de salvare continuă să caute în clădirea deteriorată, unele familii încă nu știu dacă membrii care au participat la evenimentul vizat de atacatori vineri sunt în viață.

Igor Pogadaev căuta cu disperare orice detalii despre soția sa, după ce aceasta a mers la concert și nu a mai răspuns la mesajele lui.

El nu a mai văzut niciun mesaj de la Yana Pogadaeva după ce aceasta i-a trimis soțului ei două fotografii de la sala de muzică Crocus City Hall.

După ce Igor a văzut rapoartele despre atacatorii care deschideau focul asupra spectatorilor, s-a grăbit la locul incidentului, dar nu a reușit să o găsească printre numeroasele ambulanțe sau printre sutele de persoane care au ieșit din sala de concerte.

"Am căutat în jur, am întrebat pe toată lumea, am arătat fotografii. Nimeni nu a văzut nimic, nimeni nu a putut spune nimic", a spus Pogadaev pentru Associated Press, într-un mesaj video.

El a urmărit flăcările care ieșeau din clădire în timp ce făcea apeluri disperate la o linie telefonică pentru rudele victimelor, dar nu a primit nicio informație.

Pe măsură ce numărul morților creștea sâmbătă, Igor a căutat în spitalele din Moscova și regiunea Moscovei, în căutare de informații despre pacienții nou admiși.

Dar soția lui nu era printre cei 154 de răniți raportați, nici pe lista celor 50 de victime deja identificate de autorități, a spus el.

Refuzând să creadă că soția sa ar putea fi una dintre cele 133 de persoane care au murit în atac, Pogadaev nu s-a întors acasă încă.

"Nu am mai putut fi singur, este foarte dificil, așa că am mers la un prieten", a spus el. "Acum mă voi afla cel puțin în compania cuiva."

Ministerul Situațiilor de Urgență al Regiunii Moscovei a postat duminică un videoclip care arată echipamentele demontând sala de muzică deteriorată pentru a oferi acces salvatorilor.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin pare să încerce să lege Ucraina de atac, lucru pe care guvernul său îl neagă categoric.

Autoritățile ruse au arestat patru presupuși atacatori sâmbătă, a spus Putin într-un discurs către națiune în timpul nopții, printre cei 11 suspecți reținuți sub suspiciunea de implicare în atac. El a afirmat că aceștia au fost capturați în timp ce fugeau spre Ucraina.

Deși nu a fost anunțată oficial nicio audiere în instanță, duminică a fost o prezență puternică a poliției în jurul Tribunalului de District Basmanny din Moscova. Poliția a încercat să îndepărteze jurnaliștii de la tribunal.

Putin a numit atacul "un act terorist sângeros, barbar" și a spus că autoritățile ruse i-au capturat pe cei patru suspecți în timp ce încercau să fugă în Ucraina printr-o "fereastră" pregătită pentru ei pe partea ucraineană a frontierei.

Media rusă a difuzat videoclipuri care pareau să arate detenția și interogarea suspecților, inclusiv unul care a spus camerelor că a fost abordat de un asistent neidentificat al unui predicator islamic printr-o aplicație de mesagerie și plătit să participe la raid.

Kievul a negat cu tărie orice implicare, iar filiala Afganistan a grupului Stat Islamic și-a asumat responsabilitatea.

Grupul Stat Islamic a lansat sâmbătă imagini extrem de grafice din atac, aparent arătându-l pe unul dintre atacatori deschizând focul asupra oamenilor întinși pe pământ.

Putin nu a menționat Statul Islamic în discursul său către națiune, iar Kievul l-a acuzat pe el și pe alți politicieni ruși că au legat pe nedrept Ucraina de asalt pentru a stârni fervoarea pentru lupta Rusiei din Ucraina, care a intrat recent în al treilea an.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News