Pastila care nu este interzisă prin lege, dar medicii recomandă să ne abținem să o luăm

Este vorba despre pastila de a doua zi. Dar până atunci, haideți să vorbim întâi despre anticoncepționale.

Multe femei iau anticoncepționale.

Anticoncepționalele au fost mereu un subiect controversat în rândul femeilor, mai ales că există o mulțime de mituri despre ele, cum că ar duce la îngrășare, la dereglări menstruale sau chiar cancer de sân.

Pilulele contraceptive nu provoacă mult temutul cancer la sân. Până în prezent, pilulele au fost folosite în siguranță de milioane de femei. Specialiștii susțin că folosirea pilulelor contraceptive nu crește riscul apariției cancerului ci, dimpotrivă, scade riscul cancerului ovarian și al celui de endometru (mucoasa care îmbracă cavitatea uterului).

Dozele de hormoni conținute de contraceptivele orale au fost diminuate de-a lungul timpului, astfel încât, în prezent s-au înlăturat aproape integral efectele secundare periculoase și s-a diminuat intensitatea celor foarte supărătoare, cum ar fi grețurile și sângerările.

Pastilă contraceptivă orală are o eficientă de 99%, fiind una dintre metodele cele mai bune de prevenție a unei sarcini nedorite. Metoda este perfect reversibilă: odată ce ai întrerupt administrarea pastilelor, poți rămâne însărcinată din nou.

Pastilele contraceptive nu îngrașă. Studiile arată că numărul femeilor care se îngrașă în timp ce folosesc pilulele este asemănător cu al celor care slăbesc atunci când iau pilule. Unele femei acuză o retenție de apă mai mare în primele trei luni de administrare a pilulelor, însă acest efect dispare după perioada de acomodare.

Despre anticoncepționale, dar și despre pastila de a doua zi ne-a vorbit dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR.

„Primele pilule, cu siguranță au crescut riscul de cancer de sân, lucru care a făcut să le proscriem. În a doua generație de pilule, nu mai erau așa doze mari și probabil nu au mai crescut riscul de cancer de sân. Este posibil ca noua generație de pilule minim dozate să reducă ușor riscul de cancer de sân dacă sunt folosite până în vârsta de 35 de ani. În general, după 35 de ani, lucrurile se schimbă un pic și am prefera alte mijloace contraceptive decât hormonii”, a zis Dr. Ștefan Voiculescu la DC News și DC Medical.

În țări precum Anglia, din cauza abuzului, pastila de a doua zi nu este interzisă prin lege, dar medicii sfătuiesc femeile să o ia cât mai rar posibil

Cât despre pilula de a doua zi, specialistul de la SANADOR a zis: „De la introducerea pastilei de a doua zi, s-a înregistrat o creștere importantă a cancerelor de sân, mai ales în țări petrecărețe în care, a doua zi, doamnele nu mai știu dacă trebuie sau nu să ia pilula, motiv pentru ca o iau și se ajunge la abuzuri. Din acest motiv, în Anglia, pilula de a doua zi a început să fie proscrisă. Nu a fost interzisă, dar medicii recomandă femeilor să se abțină să o ia”.

După cum îi spune numele, pastila de a doua zi este o pilulă contraceptivă pe care o poți lua în primele ore după ce a avut loc un contact sexual neprotejat sau în cazul în care metodele de contracepție utilizate nu au funcționat (de exemplu, dacă s-a rupt prezervativul sau ai uitat să iei pilulele contraceptive).

VEZI ȘI: În ce cantitate ajunge vinul să crească riscul de cancer la sân. Atenție: Resveratrolul, care aduce beneficii, poate fi găsit și în altă băutură mult mai sănătoasă

„Alcoolul este un factor recunoscut pentru cancer la sân. Când vorbim de alcool, contează și cantitatea, dar mai ales ritmul. Aportul regulat de vin aduce un risc mai mare pentru cancer la sân. La fel de important este ce fel de alcool bem. Resveratrolul din vinul roșu antagonizează riscul acestuia. Sunt voci care spun că un pahar de vin roșu, adică 100 ml, ar putea să nu prezinte un risc suplimentar pentru cancer datorită resveratrolului. Dar țineți cont că al doilea pahar de vin conține doar alcool! Resveratrolul are niște limite în a ne ajuta. De asemenea, resveratrolul poate fi găsit în must la fel de bine, iar acolo nu există alcool. Din must vine doar efectul pozitiv”, a spus Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR la DC News și DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News