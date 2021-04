Parisul, plin de gunoaie. Localnicii se revoltă pe rețelele de socializare #saccageparis

Parizienii își acuză primarul de neglijență, o multitudine de imagini fiind distribuite de localnici pentru a arăta munții de gunoaie care se strâng pe străzi, relatează Sky News. Utilizatorii rețelelor de socializare au distribuit nenumărate imagini, sub hashtag-ul #saccageparis. În poze apar pubele arhipline, saci menajeri împrăștiați și grafitti pe pereții clădirilor.

Primarul Anne Hidalgo, din partea partidului socialist, este criticată pentru faptul că a lăsat orașul să devină o ruină. Opozanta sa, Marine Le Pen, a comentat pe marginea subiectului, numind mizeria din Paris „o suferință națională” și spunând că „frânge inimile iubitorilor orașului Paris”.

O altă tabără a parizienilor de pe rețelele de socializare susțin că valul de postări este o campanie de discreditare a socialistei Hidalgo.

Latest hashtag campaign in Paris: #saccageparis and photos to show how filthy the city has become under socialist mayor Anne Hidalgo. I partially agree, the city needs a major clean-up initiative, but I’m also not naive, this is a partisan political attack to déstabilise Hidalgo. https://t.co/sxHoc8h2n6