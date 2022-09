Papua Noua Guinee a fost lovită de un puternic seism. Patru persoane au murit (Video)

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa în urma seismului cu magnitudinea 7,6 care a lovit duminică Papua Noua Guinee. În urma cutremurului, s-au mai înregistrat răniţi şi avarii la locuinţe şi elemente de infrastructură, informează Reuters și Agerpres. Seismul s-a produs la circa 67 de kilometri est de Kainantu şi la 80 de kilometri nord-vest de oraşul Lae, în regiunea estică PNG, la ora locală 9:45 (23:45 GMT, sămbătă), dar a fost resimţit la o distanţă de circa 500 de kilometri, în capitala Port Moresby.



Nu se cunoaşte cu exactitate amploarea pagubelor întrucât seismul s-a produs într-o regiune izolată. Seismele sunt frecvente în Papua Noua Guinee, situată pe Cercul de Foc din Oceanul Pacific, o regiune caracterizată printr-o activitate seismică intensă cauzată de fricţiunea dintre plăcile tectonice.

