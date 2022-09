Panică și teroare la Milano: 4 români urmăriți de carabinieri au blocat un tunel (Video)

Din primele mărturii, 4 bărbați de origină română nu s-ar fi oprit la control declanșând astfel o urmărire cu carabinierii. Fuga s-a încheiat la ieșirea din tunel în via Gattamelata, cu răsturnarea mașinii românilor.

”Credeam că mor”, spune o femeie martor la nefericitul eveniment. ”Eram în drum spre birou, lucrez în apropiere. Mașina asta s-a aruncat lângă mine, am văzut acum că este un BMW. Am auzit sirenele, am crezut că e ambulanța. M-am dat la o parte la timp. Această mașină a trecut în viteză pe lângă mine și apoi am văzut-o zburând”, spune o doamnă care a fost martoră la accident și, din fericire, nu a avut consecințe.

Trei din patru au fost prinși

Potrivit Gazeta Românească, cei patru români au fugit pe jos fiind urmăriți de carabinieri. Militarii au intrat în acțiune în timp util și se știe cu certitudine că trei dintre cei patru au fost arestați, în timp ce pentru ultimul fugar nu există informații certe.

Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta pic.twitter.com/06p47jMvvW — Local Team (@localteamtv) September 6, 2022

A împușcat hoții care au încercat să-i fure mașina și a fost arestat pentru tentativă de omor

Un bărbat de 62 de ani din Ulassai, Sardinia, a fost arestat în faptă de crimă de către carabinierii companiei orașului sub acuzația de tentativă de omor a unui bărbat care, împreună cu un complice, încerca să-i fure vehiculul de teren pe proprietatea sa, în localitatea Taccurrulu, potrivit Today.

Cei doi au fost surprinși de proprietar în timp ce plecau cu mașina. Pentru a-i opri, bărbatul de 62 de ani a tras un foc de pușcă care a ajuns până la glezna unuia dintre infractori.

La fața locului, alertați de un martor, au sosit apoi carabinierii care l-au blocat și arestat pe bărbat pentru tentativă de omor. Nu departe a fost găsit vehiculul de teren abandonat în grabă de hoți. Înăuntru se aflau documentele unuia dintre cei doi fugari, al cărui nume a fost comunicat militarilor de către spitalul Lanusei: de fapt, infractorul se prezentase la Urgențe cu o rană împușcată la picior.

Acum este internat în spitalul Ogliastra și este cercetat pentru tâlhărie calificată. Bătrânul de 62 de ani, în schimb, a fost deja transferat la închisoarea Lanusei.

Incident de securitate la Vatican. Un albanez a spart barajul poliției cu un BMW. A fost urmărit și oprit cu focuri de armă

Carabinieri italieni au tras în cauciucurile unui vehicul al cărui șofer nu a vrut să oprească la barajul forțelor de ordine.

Şoferul, în vârstă de 39 de ani, a refuzat să oprească la un punct de control, iar poliţia a pornit în urmărirea lui şi a tras în cauciucurile maşinii pentru a forţa oprirea acesteia.

Suspectul care venea pe Via della Conciliazione, a spart barajul poliției și a fost blocat ceva mai departe. Șoferul nu s-a lăsat arestat până când nu a fost neutralizat cu un dispozitiv cu electroșocuri.

Cotidianul Corriere della Serra scrie că urmărirea a avut loc într-o zonă aglomerată cu turişti care au venit să asiste la rugăciunea Angelus, arată și Agerpres.

Mașina a spart bariera poliției din strada Paul al VI-lea. Imediat ce garda elvețiană a auzit împușcăturile, a închis intrarea în piața Sf. Petru, unde se află Congregația pentru Doctrina Credinței.

Zona Vaticanului este zona Romei unde nu s-au mai tras focuri arme din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu excepția zilei de 13 mai 1981.

