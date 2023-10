Fostul ministru al Dezvoltării, Cseke Atilla, a dus în prim plan problemele din administrația locală, generate în mare parte de stângăciile la nivel ministerial dar și de formularea neclară și nespecifică a unor ordonanțe de guvern care pot crea confuzie.

"Sunt alte probleme legate de autoritățile locale care se regăseau în Ordonanța 81 care în această săptămână a fost corectată la Senat. Am avut 7 amendamente care au fost aprobate inclusiv de colegii din coaliția de guvernământ. Acolo se spunea în felul următor: dacă eu, autoritate locală, nu am reușit să încasez toate taxele și impozitele sau venituri din chirii și redevențe, atunci când primesc sumele din echilibrare de la bugetul de stat aceste sume necolectate se diminuează din sumele pe care trebuie să le primesc de la bugetul central. Aici sunt două aspecte care ar fi de comentat. În primul rând s-ar putea să determinăm venituri mai puține la buget. S-ar putea ca unii să înțeleagă din asta că nu e bine să iei taxe, chirii, impozite și redevențe pentru că dacă nu reușești să le încasezi (și nu întotdeauna depinde de o primărie) nu se cade să mai institui asemenea venituri, e posibil să fie un efect exact invers.

"Sunt niște inadvertențe care nu s-au discutat la nivelul ministerelor..."

Pe de altă parte, redevențele sunt plătite de stat în principal. ADS-ul nu a plătit redevențele de vreo doi ani de zile către primării, deși există lege. Adică tu mă penalizezi pe mine, primar/primărie pentru ceea ce tu, stat, n-ai plătit și-mi reduci veniturile pentru că n-am reușit să recuperez de la tine? Dar cum să recuperez de la stat dacă statul n-a plătit? Sunt niște inadvertențe care se vede că nu s-au discutat la nivelul ministerelor și organelor de specialitate. S-a luat decizia la Ministerul de Finanțe, cineva le-a ghicit, le-a gândit și așa au fost puse în practică.

Din acest punct de vedere, aceste ordonanțe au destul de multe hibe. Se opresc angajamentele legale pentru investiții noi. În condițiile în care ai aprobare pentru o investiție... poate fi orice, o lucrare de apă-canalizare din Programul "Anghel Saligny" unde pe canalizare avem infringement din partea Comisiei Europene, adică... totuși sunt aici niște ținte pe care țara asta vrea să le atingă, chiar dacă nu de pe o zi pe alta și nu cu un proiect! Să spui că sunt în procedură de achiziție publică și nu pot să închei contractul decât dacă deja am ajuns în procedura de comunicare a rezultatului... eu am o lege a achizițiilor publice care este conformă cu directiva europeană care instituie niște etape obligatorii și niște termene care sunt obligatorii pentru o autoritate locală. Dacă nu le respect, am o problemă, sunt dat în judecată pe motiv că nu am avansat cu procedura. Dar pe de altă parte vine Ministerul de Finanța și spune - domnule, nu mai încheiați angajamente legale pentru acele investiții, stați așa... un pic de joc de glezne și să vedem la anul ce se va întâmpla!" a explicat Cseke Atilla.

