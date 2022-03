Oligarhii ruşi mai primesc o lovitură. Parlamentul European vrea eliminarea "paşapoartelor de aur"

Îngrijorat că cetăţenia UE este de vânzare, Parlamentul European propune reguli comune pentru a combate problemele legate de "sistemele care acordă cetăţenia sau dreptul de şedere pe bază de investiţii". Eurodeputaţii, reuniţi în sesiune plenară la Strasbourg, au adoptat miercuri un raport de iniţiativă legislativă prin care îi cer Comisiei să facă o propunere legislativă în domeniu până la sfârşitul mandatului.



Sistemele de acordare a cetăţeniei pe baza unei investiţii financiare (sistemele CBI), în temeiul cărora cetăţenii unor ţări din afara Uniunii Europene obţin dreptul de cetăţenie în schimbul unei sume de bani, subminează esenţa cetăţeniei Uniunii, subliniază Parlamentul în raport, conform unui comunicat de presă.



Legislativul european foloseşte cuvântul "parazitism" pentru a descrie această practică (folosită în Malta, Bulgaria şi Cipru), căci ţările Uniunii pun în vânzare ceva ce nu fusese niciodată destinat comercializării. Deputaţii subliniază că au fost acceptate şi cereri care nu respectau condiţiile stabilite şi solicită ca sistemele de acest gen să fie eliminate treptat din cauza riscurilor pe care le presupun.

"Se deschide uşa din spate a Uniunii unor indivizi dubioşi"





În schimb, sistemele RBI (de acordare a dreptului de şedere pe baza unei investiţii financiare) presupun riscuri mai scăzute. Totuşi, eurodeputaţii au cerut să se creeze norme la nivelul Uniunii Europene pentru a combate spălarea de bani, corupţia şi evaziunea fiscală.



Angajamentul luat de Comisie, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Canada şi Statele Unite ale Americii de a limita accesul la "paşapoarte de aur" pentru cetăţenii ruşi bogaţi care au legături cu guvernul rusa fost discutat în cadrul dezbaterii din plen de luni. Textul a fost adoptat cu 595 de voturi pentru, 12 împotrivă şi 74 abţineri.



Parlamentul solicită ca toate sistemele CBI şi RBI din UE să excludă solicitanţii ruşi cu efect imediat. Eurodeputaţii îndeamnă guvernele UE să reevalueze toate cererile aprobate din ultimii ani şi să se asigure că "nicio persoană rusă care are legături financiare, de afaceri sau de altă natură cu regimul Putin nu îşi păstrează drepturile de cetăţenie şi de reşedinţă". În plus, aceştia solicită Comisiei să interzică resortisanţilor ruşi care fac obiectul sancţiunilor UE accesul la toate sistemele RBI.



"Aceste sisteme au un singur rol, şi anume de a deschide uşa din spate a Uniunii pentru indivizi dubioşi, care nu pot pătrunde la lumina zilei. Este timpul să închidem această uşă, astfel încât oligarhii ruşi şi alte persoane cu bani murdari să nu aibă cum să intre. Guvernele statelor membre au refuzat să găsească o soluţie la această problemă, pretinzând că nu este de competenţa Uniunii. În contextul actual, ele nu mai au cum să evite subiectul", a declarat raportoarea Sophia in 't Veld (Renew, Olanda), scrie Agerpres.

Peste 130.000 de "paşapoarte de aur" în doar 8 ani





Comisia trebuie să pregătească o propunere legislativă sau să-şi justifice decizia în caz contrar.



Cel puţin 130 000 de persoane au beneficiat de sisteme CBI/RBI în Uniunea Europeană între 2011 şi 2019, generând venituri de peste 21,8 miliarde de euro pentru ţările în cauză. Sistemele CBI există în Malta, Bulgaria (unde guvernul a propus un proiect de lege pentru a pune capăt sistemului) şi Cipru (care actualmente procesează doar cererile depuse înainte de noiembrie 2020, toate acestea fiind deja examinate, potrivit guvernului cipriot). Douăsprezece state membre au sisteme RBI cu sume şi opţiuni de investiţii diferite.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News