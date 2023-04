Oana Zăvoranu le cere iertare public celor pe care i-a jignit și de care a râs în emisiunea ei: Mi-am arătat frustrarea... Îmi doresc să găsească puterea de a mă ierta

"Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tururor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs prin intermediul unei emisiuni greşite. Emisiune care acum îmi pare bizară şi lipsită de sens. Nici măcar nu am câştigat bani sau faimă prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neştiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alţii, sub forma unui pamflet. Trist a fost că acei oameni niciodată nu mi-au greşit cu ceva!

"Nu voi mai repeta astfel de greşeli"

Aşadar, îmi cer scuze public, în această postare, Adelinei Pestrițu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceușan, Andreei Bănică, lui Dorian Popa, Andei Adam, Ramonei şi Monicăi Gabor, Andreei Mantea, lui Cătălin Botezatu, Ralucăi Bădulescu, lui Codin Maticiuc, lui Mihai Bendeac, Adelei Popescu şi lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Gabrielei Cristea şi lui Tavi Clonda, Ştefăniei şi lui Speak, adică tururor celor pe care i-am luat în râs în emisiunile mele de pe YouTube.

Am devenit un om cerebral şi puternic, am realizat că pacea interioară pe care o faci cu tine este cea mai importantă. Am mai realizat că un om inteligent şi integru întotdeauna este iertat de cei buni, atunci când iertarea se cere la timp şi sincer. Regret, nu voi mai repeta astfel de greşeli şi îmi doresc ca toţi cei mai sus menţionaţi să găsească în sufletele lor puterea de a o face şi de a simţi că scuzele mele sunt sincere şi mă vor ierta. Viaţa este frumoasă şi trebuie trăită demn şi frumos, cu suflet uşor şi pace în inima ta", a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News